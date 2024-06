Un antreprenor IT român are două motive de îngrijorare pentru starea domeniului, dar vrea să mai facă angajări

Antreprenorul român Alexandru Lăpușan, cofondator al firmei IT Zitec, care are peste 400 de specialiști în echipele sale, și-a exprimat îngrijorările pentru evoluția acestui domeniu de afaceri și a invocat două motive principale, unul în plan global și celălalt în plan național.

„Suntem încrezători în creșterea și dezvoltarea Zitec pe parcursul anului 2024, dar privim cu prudență spre viitor și atragem atenția asupra provocărilor persistente din industria IT din România. Îngrijorările noastre vin pe fondul scăderii globale a cererii de servicii IT și eliminarea abruptă, din 2023, a scutirilor fiscale pentru angajații IT, o decizie guvernamentală ce încă produce efecte negative semnificative în lipsa unor politici care sa compenseze acest impact. Este imperativ ca statul roman sa sprijine mult mai puternic activitățile de Cercetare-Dezvoltare, măcar la nivelul țărilor concurente din regiune”, a spus Lăpușan, într-un comunicat transmis StartupCafe.ro.