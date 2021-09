FOTO: Cum arată o afacere cu legume bio, lângă București. Grădina Corbilor a pornit în 2019, cu 120k investiție.

Doi frați gemeni, unul inginer horticol, celălat inginer agronom au pornit lângă București o afacere cu legume bio în care au investit la început 120.000 de euro. Antreprenorii cultivă pe 2 hectare de teren 400 de specii și varietăți de legume, plante aromatice și, spun ei, mai nou, fructe. Mihai și Gabriel Corbu au povestit pentru StartupCafe.ro cum au pornit, ce înseamnă să cultivi legume ecologice și cum le merge afacerea după 2 ani de la start.

Grădina Corbilor a apărut în primăvara anului 2019 și este un proiect pornit din pasiune și dragoste pentru natură, dar și din dorința de a avea un business curat și în același timp profitabil. Mai exact, grădina de aici produce legume în sistem ecologic sustenabil, folosind soiuri vechi, nehibridizate și stabile, cu o concentrație de nutrienți, vitamine și compuși aromatici mare.

Grădina are o suprafață de două hectare și cultivă în decursul unui an aproximativ 400 de specii și varietăți de legume, plante aromatice și, mai nou, fructe. Oamenii din spatele „grădinii” sunt doi frați gemeni: Mihai și Gabriel Corbu, ambii cu studii și pregătire necesare în domeniul horticol.

Gabriel este inginer horticol și doctor în Biotehnologii vegetale, iar Mihai este inginer agronom cu specializare în managementul și conservarea mediului. Afacerea, spun ei, a venit ca o continuare firească a pasiunii și proiectelor la care au lucrat anterior în domeniul agriculturii ecologice, începând cu anul 2011, în România.

Având în vedere că pe zi ce trecem ne dăm seama de cât de important este să cumpărăm produse bio / eco / organice, nu doar pentru sănătatea noastră, dar și pentru mediu, am vrut să aflu mai multe despre cum este să ai o astfel de afacere în România.

Curiozitatea asta mi-a fost stârnită și mai mult de faptul că legumele de la Grădina Corbilor sunt lăudate de mulți dintre oamenii din HORECA care dețin localuri unde se gătește doar cu ingrediente de calitate, sănătoase și gustoase. Printre aceștia se numără Adi Hădean, Marius Tudosiei, Cosmin Dragomir sau Melinda Teohari.

Așadar, cum este să cultivi și să vinzi legume în sistem ecologic sustenabil în România și cât e de greu, din punct de vedere birocratic, să obții toate acreditările pentru a face acest lucru? Gabriel îmi spune că în România, deși acest trend a luat amploare, piața este în formare, atât în ceea ce privește producătorul, cât și consumatorul final, având nevoie de mai mult timp pentru a „prinde cunoaștere” și a se matura.

În ceea ce-i privește pe oameni, pe consumatori, Gabriel spune că, din punctul lor de vedere, nu este o muncă de convingere, ci mai degrabă de informare și educare în ceea ce privește beneficiile aduse de către un produs ecologic asupra sănătății și mediului înconjurător.

Investiția inițială a fost de aproximativ 120.000 euro, iar terenul se află în Comuna Singureni județul Giurgiu.

Printre cele 340 de specii pe care le cultivă aici există unele care pot părea mai exotice pentru cineva care face piața și e obișnuit doar cu ce vând țăranii pe tarabe.

Sunt curios unde-și vând cel mai bine produsele și dacă plănuiesc să ajungă și în lanțurile de hypermarketuri.

Îl întreb pe Gabriel și despre cum au ajuns produsele lor să fie atât de populare printre oameni apreciați din Horeca și de ce i-au ales tocmai pe ei, având în vedere că mai există și alți producători de legume bio în România.

„ Cu mare parte dintre oamenii cu care lucrăm avem o legătură strânsă încă din anul 2012, când am început primul business în domeniu, iar la acel moment nu erau atât de multe exploatații vegetale certificate în sistem ecologic, în România.

Nu e niciun secret că agricultura românească are multe bube, dar îl rog pe Gabriel să indice care crede el că este cea mai mare, după părerea sa.

Având în vedere că menționează substanțele toxice, vreau să aflu - în viziunea sa avizată, de inginer horticol și doctor în Biotehnologii vegetale - și cât de toxice sunt legumele „românești” pe care le găsim în piețe.

În cazul în care te întrebi ce folosesc cei de la Grădina Corbilor în loc de pesticide sau îngrășăminte chimice și cum fac ei agricultură, iată ce răspuns am primit:

Cunoaștem cu toții mitul care spune că legumele românești ar fi mai gustoase, așa că sunt curios ce crede Gabriel despre acest lucru:

Datorită faptului că omul a vrut să producă din ce în ce mai mult, mai repede și mai uniform (în natură nu există simetrie), la dezvoltarea noilor hibrizi s-a pus accentul pe cele menționate mai sus, renunțându-se de multe ori la gene responsabile de gust, miros etc., rezultând legume cu aspect comercial, dar fade și lipsite în mare parte de factorul nutritiv.”

Revenind la afacerea lui, vreau să știu cum arată ea în cifre și dacă e profitabil să cultivi legume în regim ecologic în România, mai ales că în ultimii ani trendul bio/eco /organic a luat amploare și lumea a devenit mai educată în acest sens.

„Grădina Corbilor este un business pornit în anul 2019, după un an de investiții, urmat de un an tumultos, cu multe încercări în domeniul economic pentru toate afacerile și abia acum începem să devenim rentabili. Momentan, nu putem vorbi de profit sau de o cifră de afaceri, deoarece grădina este la început de drum, iar anul trecut, din cauza pandemiei, a fost un an mai greu.

Cultivăm și comercializăm 340 de specii și varietăți de legume, iar în ceea ce privește numărul de angajați avem doi angajați permanenți și între doi și patru zilieri, în funcție de operațiunile necesare în grădină. Comenzile lunare fluctuează momentan, probabil la sfârșitul anului vom avea o imagine clară a acestora în funcție de sezon.”