Turneu de esports, pentru pasionații de jocuri video, în mai multe orașe din România. Premii de 15.000 EUR

A doua ediție a turneului de jocuri video Esports Kings va începe pe data de 23 mai 2024 în Ploiești, va trece prin 7 orașe și va dura o lună, cu finala în București, unde câștigătorii pot primi bani, potrivit unui comunicat transmis, vineri, StartupCafe.ro.

Sute de echipe și peste 7000 de jucători din toată țara sunt așteptați de organizatori să participe la turneele de League of Legends și Counter-Strike 2 cu premii totale în valoare de 15.000 EUR. Pasionații jocurilor video își pot crea echipe și se pot înscrie în turnee pe site-ul oficial.

Echipele câștigătoare ale turneelor se vor întâlni în marea finală, care va avea loc la Mega Mall București, pe 27 și 28 iunie 2024.

Locurile 1 și 2 la fiecare dintre jocurile video pot câștiga premii în bani astfel:

„Anul trecut am fost luați prin surprindere de succesul pe care l-a avut prima ediție de Esports Kings. Peste 8000 de vizitatori ai centrelor noastre comerciale au asistat la turnee, dintre care peste 6000 au fost jucătorii care au concurat pentru premiile puse în joc. Recordul de prezență l-a deținut Brăila Mall, unde peste 3000 de oameni au venit să se întâlnească cu streamerii lor preferați și să-și susțină echipele preferate. Așa cum am promis la prima ediție, evenimentul se întoarce și în acest an și ne așteptăm ca la turnee să se înscrie peste 7000 de jucători, care să transforme încă o dată mall-urile în niște hub-uri de jocuri video și esports”, a precizat Roxana Baias, Group Head of Marketing în cadrul NEPI Rockcastle.