Un startup din București lansează un joc video pe blockchain inspirat din istoria României

Un startup din București lansează un joc video video pe blockchain inspirat din istoria și mitologia românească, care va fi compatibil cu sistemele de operare iOS și Android.

Puzzles Crusade, dezvoltat de startup-ul românesc Zugzwang Labs, va fi primul joc de tip RPG (Role Playing Games) lansat pe blockchain compatibil cu sistemele de operare iOS și Android dezvoltat de o echipă de români.

Universul din interiorul jocului va fi dominat de folclorul românesc, având în centrul său personaje precum Ștefan cel Mare, Decebal, Baba Dochia sau Statu-Palmă-Barbă-Cot.

Puzzles Crusade calcă pe urmele tradiției unor jocuri de succes precum Empires and Puzzles sau World of Warcraft, doar că de această dată jocul va fi dezvoltat pe blockchain, ceea ce presupune că jucătorii vor deține dreptul de proprietate asupra bunurilor lor digitale.

Astfel, vor putea vinde bunurile digitale și vor putea converti timpul investit în joc în criptomonede.

În mai 2022 va avea loc prima vânzare limitată de NFT-uri rare, printre care și Ștefan cel Mare. După vânzarea inițială, nu vor mai apărea niciodată mai multe copii ale acestor personaje pe care dezvoltatorii le numesc Genesis.

Totodată, echipa promite tuturor celor care vor deține un personaj Genesis o serie de beneficii:

Primirea gratuită (Airdrop) a altor eroi în primele luni de lansare a jocului

Primirea gratuită a altor asseturi din joc (arme de luptă, haine, resurse, etc)

Posibilitate de stacking - un mecanism crypto prin care blochezi/îngheți un asset (în cazul de față un NFT), pentru o recompensă în criptomonede.

Dezvoltatorii români și-au propus să construiască primul joc crypto care să ofere o experiență de joc plăcută, asigurând în același timp și o sursă de venit sustenabilă pentru jucătorii dedicați.

În plus, comunitatea de jucători și de deținători de NFT-uri va putea participa prin vot, la evoluția viitoare a jocului și a modului în care vor fi distribuite veniturile acumulate în trezoreria comună a jocului.

Compania Zugzwang Labs a fost înființată în luna iulie 2021 și activează în sfera industriilor creative pe blockchain.

Fondatorii companiei sunt cunoscuți după numele lor reale, dar și după pseudonimele din comunitatea de jucători: Anatol Ursu (The Bear), Vitalie Prisăcaru (The Bull), Nicolae Capcelea (The Tiger) și Petru Plămădeală (The Wolf).

Membrii echipei au experiență în domenii ca design, marketing, programare, business development, cu toții pasionați de gaming, NFT-uri și metaversurile care bat la ușă.