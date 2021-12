[P] Sloturi cu vârcolaci pe care să le încerci!

Sloturile cu tematici fantasy sunt o temă abordată pentru sloturile online. Sa nu mai spunem că și în cazul în care suntem într-o eră a digitalizării, iar viitorul este din ce în ce mai înconjurat de calculatoare, oamenii caută și astăzi supranaturalul. Întotdeauna un fenomen paranormal va fi cercetat de oameni, în căutarea adevărului. Şi cum altcumva poţi să guşti din aceste fenomene şi chiar să faci bani cu puţin noroc, dacă nu ar fi cele mai noi sloturi inspirate din tema paranormalului.

Sloturile cu vampiri sunt cele mai populare din categoria lor fantasy, însă acum au un nou rival, vârcolacul. Fiind inspirate din numeroasele producții cu animale magice, sloturile cu vârcolaci sunt acum în plină ascensiune. În acest articol îți vom prezenta câteva din titluri dintre cele mai noi păcănele cu vârcolaci.

Curse of the Werewolf Megaways

Pe numeroasele platforme de cazinouri online din România vei găsi portofolii cu sloturi diverse. De la clasicele teme cu fructe sau celebrele cireșe, la ultimele titluri lansate de dezvoltatori ca Pragmatic Play. Pe piața jocurilor de noroc, acești creatori aduc de fiecare dată o grafică senzațională și o experiență de joc palpitantă pentru utilizatorii săi. De această dată, Pragmatic Play își îndeamnă jucătorii să câștige lupta cu vârcolacul în noua lor producție, Curse of the Werewolf Megaways.

Transportându-te într-un univers învăluit în mister, noul slot Megaways îți pune la dispoziție un peisaj nocturn, urmărit îndeaproape de vârcolacii malefici. Decorul te lasă să descoperi povestea satului idilic, care acum a ajuns terorizat de către aceste creaturi ale nopții. Cu 46,656 linii de plată, intră în aventura aceasta nouă, care îți va oferi o experiență supranaturală.

Însă ai grijă, pentru că dacă ajungi la mai mult de 3 simboluri Bonus, vei fi adus la o rundă secretă de Rotiri gratuite, care vor pune Vârcolacii pe tine. Aici, simbolul de vârcolac normal s-au transformat în unul de vârcolac în atac. Iar dacă va ajunge pe role, acest simbol va distruge la rândul său un alt simbol caracter cu valoare ridicată. Vârcolacul în atac are 5 vieți, așa că el va distruge 5 alte simboluri, ulterior revenind la simbolul simplu cu Vârcolac. Însă pentru că ai reușit să omori Vârcolacul de atac, jocul îți va oferi o nouă rotire gratuită.

În materie de detalii tehnice, acest slot are o volatilitate crescută, cu un RTP DE 96.5%. Combinat cu un câștig maxim de 40.000 x miză, Curse of the Werewolf Megaway este titlu perfect pentru călătoria ta în lumea magică a vârcolacilor.

Blood Moon

Compania Yggdrasil, un alt nume mare al industriei, a lansat în 2019 un titlu perfect pentru Halloween. Aici, ești transportat înapoi în timp, în secolul 19, pentru a găsi creaturile care se ascund în noapte în New Orleans, Louisiana. Misterioul conac Bayou ascunde secrete, iar ele vor ieși la suprafață doar la lună plină.

Fiind o producție Yggdrasil, grafica jocului eset uimitoare, iar animațiile sunt pe măsura așteptărilor. Vârcolacii sunt și aici integrați ingenios în povestea nopții și în mecanica sloturilor, oferind o experiență unică.

Acest slot vine pentru utilizatorii săi cu 20 de linii de plată, integrate într-o grilă de 5x3. De asemenea, la în momentul accesului în joc, utilizatorii vor vedea și un calendar lunar, pe un cadran, poziționat deasupra tambururilor. Calendarul Lunar îî va ajuta să activeze de fiecare dată rotirile, iar când luna ajunge în centru, toate simbolurile cu nivel ridicat se vor transforma în vrăjitoare.

Blood Moon aduce pentru jucătorii săi o volatilitate medie spre mare si un RTP cu valoare de 96.2%. Astfel, fiecare va putea ajunge la un câștig maxim de 2130.00xmiza, trăind în același timp experiența fantastică a urmăririi vârcolacilor.

Wolf Hunters

Wolf Hunters este o altă producție marca Yggdrasil, de această dată lansată în 2018. Așa cum spune și titlul, de această dată vei putea experimenta lupta directă împotriva vârcolacilor. Meniul principal te întâmpină cu un conac în stil gotic și o grilă de 5x3, însoțită de 20 de căi de pariere.

Într-o integrare de excepție, vârcolacii vor încerca să ajungă pe linia de pariere și sa distrugă valorile mari de pe linii. Însă cei doi vânători de vampiri din dreapta și stânga ecranului te vor ajuta să îi învingi. Astfel, dacă atacul lor reușește și vârcolacul este învins, vei primi o rotire gratuită.

Cu o valoare de 96.3% a RTP și o volatilitate medie spre mare, Wolf Hunters îți aduce o întreagă aventură. Aici poți învinge vârcolaci, folosi poțiuni magice și poți câștiga până la 15.000 x miza.

Vampires vs Wolves

Vampires vs Wolves este o altă creație de la dezvoltatorii Pragmatic Play, care a reușit să combine cele două categorii într-un mod creativ și palpitant. De asemenea, slotul este însoțit de o coloană sonoră pe măsură, care creează atmosfera perfectă.

Tot jocul este concentrat pe o grilă cu 5 role, 3 rânduri și 10 linii de plată cu care vă puteți juca.

RTP-ul acestui slot este de 96.4%, cu o volatilitate medie spre mare și un câștig maxim de 1000.00 x miza. Grafica jocului oferă simboluri cu lupi și vampiri pe role, putând fi separate cel mai ușor prin bordura roșie și albastră. Bonusul care se află în joc se numește Vampiri vs Lupi și vine cu un simbol sălbatic care poate genera câștiguri fabuloase.

Concluzie

Chiar dacă aceste sloturi cu vârcolaci sunt într-o bătălie cu cele cu vampiri, acest lucru dovedește calitatea sloturilor celor 2 categorii fantasy. Toate titlurile detaliate în acest articol sunt producții spectaculoase, care merită încercate, pentru a trăi experiența luptei cu vârcolaci.

Cuplate cu premii mari și grafică senzațională, aceste sloturi spun fiecare câte o poveste misterioasă, dar palpitantă, cu privire la creaturile nopții. În concluzie, acum este momentul ideal să încerci această categorie de sloturi, care te va surprinde și te va distra, aducându-ți de asemenea câștiguri fabuloase!