Macedonia de Nord a învins Ucraina în finala Euro 2022 CS:GO din România

Macedonia de Nord a învins Ucraina în finala Turneul European de CS:GO organizat la Oradea, echipa ex-iugoslavă câștigând titlul de campioană europeană și un loc la mondialele de Counter-Strike: Global Offensive din Bali (Indonezia).

Competiția europeană din Bihor, care a avut finala duminică, 10 iulie 2022, a pus la bătaie un fond total de premii de 25.000 de dolari pentru jucătorii cunoscutului shooter, au transmis, luni, organizatorii, într-un comunicat pentru StartupCafe.ro.

Finala CS:GO de la Oradea Arena a avut loc în cadrul Digital Crusade 2022, cel mai mare festival de Esports din România, care și-a desemnat la finalul săptămânii trecute câștigătorii din cadrul celor 5 competiții organizate.

Cele 5 competiții din cadrul Digital Crusade 2022 au reunit peste 180 de jucători și au fost transmise live în 16 limbi diferite, potrivit lui Mihai Cotos, CEO-ul evenimentului.

Digital Crusade este unul dintre cei mai mari organizatori de evenimente de Esports din România fondat în toamna anului 2018 la Cluj-Napoca. Cu o experiență de peste 14 evenimente în domeniu, ce au avut loc în decursul a 3 ani, Digital Crusade pregătește în fiecare sezon noi competiții dedicate gaming-ului, având ca misiune popularizarea fenomenului de Esports în România și ridicarea constantă a standardul național din domeniu.

Disciplinele au fost următoatrele:

Euro CS:GO 2022 - israelienii „au tras” mai bine decât românii

Cele 16 echipe participante au fost împărțite în 4 grupe, iar cele mai bune 2 echipe din fiecare grupă au jucat apoi în playoff. În semifinale am văzut jocul celor mai bune 4 echipe: Ucraina, Macedonia, Suedia și Slovenia.

Duminică, în finală, Macedonia de Nord s-a impus cu 2 la 1 în fața Ucrainei, reușind astfel să nu piardă nicio confruntare în această competiție și să câștige pentru al doilea an titlul de campioană europeană.

OneTapGaming, reprezentanta României, a fost eliminată din competiție în grupe, unde a pierdut șansa de calificare împotriva Israelului cu scorul de 2-0 în seria cel mai bun din trei jocuri.

Crusaders Crown

Echipele din Grecia, Serbia, Turcia, Suedia, Finlanda, Danemarca, România și Bulgaria s-au luptat pe 6 și 8 iulie pentru premii în valoare de 12.000 de dolari în cadrul Crusaders Crown, una dintre cele mai diverse competiții de League of Legends din regiune.

În semifinale s-au calificat sârbii de la Crvena Zvezda și echipa grecească Phantasma, după ce au obținut victorii împotriva WLGaming Esports (Grecia) și Next Please Gaming (România).ț

În marea finală, echipa Phantasma a câștigat duelul best of five (cel mai bun din cinci jocuri) împotriva celor de la Crvena Zvezda (Steaua Roșie).

Campionatul European Girl Gamer

European Girl Gamer Championship, turneul dedicat jucătoarelor de League of Legends, a pus față în față în semifinale echipele KTRL (România), Resolve (Marea Britanie), Burger Flippers (EU) și Grow up Stars (Spania).

Echipa Burger Flippers, formată din jucătoare din mai multe țări europene, a ieșit învingătoare și va ajunge la turneul mondial Girl Gamer World Championship.

Esports Corporate Championship

Competiția a dus împreună profesioniști din mediul corporate și le-a oferă șansa de a-și transforma dragostea pentru joc într-o experiență de tip team building.

Au avut loc două turnee, unul de CS:GO și altul de League of Legends, ale căror câștigătoare au fost echipele Evozon și Toluna.