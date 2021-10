LoL World Championship: 16 echipe luptă în faza grupelor pentru titlul de campioană mondială

În timp ce la București 16 echipe de Dota 2 luptă pentru un loc în finala The International 2021, la Reykjavík are loc League of Legends World Championship. 16 de echipe de LoL luptă în faza grupelor pentru titlul de campioană mondială într-o cursă ce ține o aproape o lună.

Valoarea totală a premiilor din LoL World Championship este de aproximativ 2,2 milioane de dolari — mult mai mică față de The International, organizat de Valve la București (40 milioane dolari). Totuși, prize pool-ul ar putea crește odată cu vânzările de items din timpul campionatului.

În prezent, gamerii de League of Legends luptă în faza grupelor. Cele 16 de echipe sunt împărțite în patru grupe.

Grupa A

DWG KIA

Rogue

Cloud9

FanPlus Phoenix

Grupa B

DetonatioN FocusMe

T1

Edward Gaming

100 Thieves

Grupa C

Royal Never Give Up

Hanwha Life Esports

Fnatic

PSG Talon

Grupa D