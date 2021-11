Lol: Wild Rift, premiat la un eveniment internațional pentru cele mai bune jocuri video din 2021

League of Legends: Wild Rift a câștigat titlul Mobile Gaming of the Year la un eveniment internațional pentru cele mai bune jocuri video ale anului.

LoL: Wild Rift a primit distincția Mobile Gaming of the Year la Golden Joystick Awards, după ce a obținut 30% din totalul de voturi în fața altor lansări recentre precum Clap Hanz Golf, Fantasian, Cozy Grove, Alba: A Wildlife Adventure și Overboard.

Golden Joystick Awards s-a desfășurat online și a cuprins în total 22 de categorii.

Milioane de jucători din întreaga lume au decis ce jocuri, dezvoltatori, editori și personalități au câștigat premiile Golden Joystick Awards din acest an, alegând dintr-o listă cu cele mai bune oferte ale industriei din ultimele 12 luni.

„A fost o experiență fantastică să aducem League of Legends pe mobil, și nu am fi putut să o facem fără feedback-ul și susținerea voastră. Vă mulțumim și de abia așteptăm să împărtășim cu voi ce v-am pregătit pentru 2022”, a spus Alan Moore, game directorul jocului.

Scena competitivă de Wild Rift din Romania este în plină dezvoltare. Echipe ca One Tap, numărul 1 în România și 150 la nivel mondial, s-au remarcat și la nivel european în turneele Origin Series și Wild Rift Championship organizate de ESL.

Golden Joystick Awards s-a aflat la a 39-a ediție, sărbătorind 50 de ani de existență cu introducerea a două noi categorii Best Gaming Hardware of All Time și Ultimate Game of All Time.

League of Legends este un joc MOBA, un subgen de jocuri video de strategie, în care fiecare jucător controlează un singur personaj cu un set de abilități unice care se îmbunătățesc pe parcursul unui joc și care contribuie la strategia generală a echipei.

Două echipe, de câte cinci jucători fiecare, se luptă pentru a atinge obiectivul final și a distruge baza adversarilor, situată în colțul opus al câmpului de luptă. Wild Rift este o experiență LoL reconstruită de la zero și optimizată pentru dispozitive mobile. Jocul vine cu set de comenzi tactile dual-stick și o nouă hartă, numită Wild Rift.