Lecția Tencent, cum să nu concediezi: Răzbunarea omului de social media

Gigantul chinez Tencent are și o mică publicație de gaming, iar acum s-a apucat să facă disponibilizări de acolo, însă a uitat ceva important: parolele de la omul de social media.

Fanbyte este o publicație online din Los Angeles, lansată în 1999, sub numele de ZAM Network. În prezent, site-ul este deținut de colosul chinez Tencent, considerat liderul mondial în industria de jocuri video. Chinezii controlează, de exemplu, Riot Games, cunoscut pentru League of Legends și Valornat. Tencent Games este și publisher al Call of Duty.

Potrivit TechCrunch, publicația online de gaming Fanbyte a intrat în perioada aceasta într-o procedură de disponibilizare de personal, fiind dați afară redactorul-șef și alți angajați: head of media, features editor, social editor, news editor, graphic designer, producător podcast și o serie de jurnaliști.

Oamenii au fost concediați unul câte unul și informați individual în acest sens. Numai că au uitat să schimbe și parolele de la canalele de social media ale site-ului când au dat afară și angajata care se ocupa de postări.

Social media managerul nu a ezitat să și folosească parola de Instagram a Fanbyte pentru a se răzbuna pe compania-mamă, Tencent, într-un mesaj critic în descriere:

„Tencent a făcut profit net de 35 de miliarde de dolari anul trecut și a concediat aproape toți membrii echipei companiei-fiice Fanbyte! Vă rugăm să susțineți echipa în altă parte”.

Compania de tehnologie Tencent a fost fondată în anul 1998, la Shenzen, de Pony Ma, Zhang Zhidong, Xu Chenye, Charles Chen și Zeng Liqing. CEO-ul companiei, Pony Ma (Ma Huateng, după numele real), are o avere estimată la 32 de miliarde de dolari, conform Forbes.