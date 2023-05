webPR Cât valorează industria de eSports în 2023?

"Este o competiţie care va fi vizionată de aproximativ 80 de milioane de oameni din întreaga lume, cu premii de 40 de milioane de dolari, din care 16% merg la bugetul statului român, sub formă de impozite. Pentru comparaţie, premiile de la Wimbledon din acest an sunt de 48 de milioane de dolari. Este evenimentul de sporturi electronice cu cel mai mare premiu din istorie", a spunea primarul Nicușor Dan la acel moment.

Despre turneul de la București se spune că este cel din categoria eSports la care s-au oferit cele mai mari premii din istorie în Europa. În Asia sunt organizate constant competiții la care premiile sunt cu adevărat impresionante, în special în China.

Evenimentele din eSports sunt incluse acum și în ofertele caselor de pariuri online

O dovadă a dimensiunii impresionante pe care industria de eSports o are în acest moment este includerea a numeroase evenimente în oferta de pariuri online a operatorilor din țara noastră. Confruntări de top din mai multe jocuri sunt zilnic în ofertă, iar utilizatorii pot miza pe favoriții lor la numeroase jocuri. Iar opțiunile de pariere sunt și ele numeroase. Spre exemplu, la CS:GO, utilizatorii pot miza pe cotele meciului, pot paria pe hartă, pe Total Kills, handicap, total runde, jucători, Over/Under și multe altele.

Pe lângă CS:GO, alte jocuri populare disponibile la eSports sunt Dust 2, Call of Duty, Dota 2, League of Legends, Starcraft 2 și Valorant. În plus, numeroase evenimente de top mizează și de live streaming, tocmai pentru ca utilizatorii să parieze cât mai informați și să facă alegeri potrivite. Evenimentele din eSports sunt tratate așadar de operatorii licențiați de ONJN în țara noastră la fel ca oricare alte competiții sportive și capătă o popularitate tot mai mare, în condițiile în care și streamingul video este în creștere în România, pe platforme ca YouTube și Twitch.