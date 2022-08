Achiziție în gaming: PlayStation Studios cumpără Savage Game Studios, dezvoltator de jocuri pentru mobil

PlayStation Studios cumpără Savage Game Studios, un dezvoltator de jocuri de mobil, și vrea, astfel, să își extindă publicul.

Savage Game Studios, înființată în 2020, în Finlanda, este o companie co-fondată de Michail Katkoff, Nadjim Adjir și Michael McManus, cu experiență la Rockstar, Wargaming, Rovio și Next Games.

Achiziția a fost anunțată luni pe blogul PlayStation de Hermen Hulst, șeful PlayStation Studios.

Dezvoltatorul de jocuri a obținut, anul trecut, o finanțare de 4,4 milioane de dolari într-o rundă de investiții condusă de Makers Fund, la care a participat și Play Ventures, conform datelor de pe CrunchBase.

„Vă gândiți, poate, «de ce te-ai alătura PlayStation Studios?». Am încheiat această înțelegere pentru că noi credem că cei de la conducerea PlayStation Studios respectă viziunea noastră cu privire la cum putem funcționa cel mai bine și cum putem avea succes și pentru că nici ei nu se tem să își asume riscuri. Toate acestea, plus capacitatea de a accesa catalogul uimitor de IP-uri al PlayStation și faptul că vom putea beneficia de asistența pe care numai ei o pot oferi… Întrebarea mai dificilă ar fi «de ce nu?» – a spus Michail Katkoff, CEO și co-fondator Savage Game Studios.

„Așa cum v-am asigurat înainte, referitor la planurile noastre de a aduce titluri selectate pe PC, eforturile noastre de acum nu reduc în niciun fel angajamentul nostru față de comunitatea PlayStation și nici pasiunea noastră de a continua să facem experiențe uimitoare pentru un singur jucător, bazate pe narațiuni. A fost un an extraordinar pentru jocurile de PS5 și PS4, cu lansări uriașe, inclusiv Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7, MLB The Show 22 și, pe 9 noiembrie, foarte așteptatul God of War: Ragnarök. PlayStation VR2 este, de asemenea, la orizont și este susținut de cel mai bun software din domeniu, cum ar fi Horizon: Call of the Mountain. Suntem mândri de lansările noastre și pe PC, cu Marvel’s Spider-Man Remastered și viitoarea colecție Uncharted: Legacy of Thieves, oferind jucătorilor fără hardware-ul PlayStation o „gustare” din uimitoarea bibliotecă de titluri originale” – a spus șeful PlayStation Studios.