Startup Nation 2024: Buget de 400 milioane EUR, aprobat de Comisia Europeană (ministru)

Antreprenorii IMM din România vor putea obține granturi printr-un nou program Startup Nation 2024, cu un buget de 400 de milioane de euro, din fonduri europene, aprobat de Comisia Europeană, a declarat, sâmbătă, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Adrian Câciu.

Ediția a patra a Startup Nation ar urma astfel să fie deschisă în trimestrul al doilea al anului 2024, de către Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT), ca administrator de grant, în timp ce Ministerul Investițiilor și Proioectelor Europene (MIPE) va aduce finanțarea de la Uniunea Europeană.

„400 milioane de euro disponibile pentru IMM-uri pe o nouă linie de finanțare. O nouă etapă Start Up Nation (2024) începând cu al doilea trimestru al acestui an!!! În urma negocierilor purtate cu Comisia Europeană am obtinut acordul finanțării din bani europeni a programului Start Up Nation-editia 2024, prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului” - a anunțat, sâmbătă, pe Facebook, ministrul Câciu.