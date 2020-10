Ministrul Popescu, despre granturi: „Nu mă pronunț”

Dan G

Toata grija Guvernului pentru IMM-uri A DURAT 5 MINUTE. Cel mult 6000 de firme vor primi acest granturi si asta e un numar optimist. <<Statistic a rezultat (in functie de cifrele de afaceri * 15% ) ca vor primi finantare 5000 de firme. Introducand eroarea de statistica de 20%, rezulta 6000>>

Programul a fost conceput de un "dancila".

1. Daca e un program pentru CEI afectati de MASURILE GUVERNULUI de inchidere a economiei, ce rost are masura 3 de investitii cand zeci de firme mor si creste numarul somerilor?

2. Nu au facut studii de impact. Ministerul Economiei este direct responsabil ca nu a solicitat astfel de informatii. Au fost alocate pentru PFA-uri de doua ori mai multe fonduri decat era nevoie.

3. Au permis ca firmele de consultanta sa depuna cereri in numele clientilor. Unde este egalitatea de sanse promisa?

Guvernul trebuie dat in judecat pentru acest program. Poate ar trebui sa fie dat in judecata si ca a blocat economia. Nu pandemia a inchis firmele, ci Guvernul a decis acest lucru pentru ca nu a fost in stare sa asigure sericii medicale celor afectati de pandemie. Ca e vinovat acest guvern sau cele precedente, nu are nicio importanta. Nu Orban trebuie dat in judecata, ci GUVERNUL ROMANIEI.



La euro si la locale am votat PNL. Voi vota cu USR doar daca NU va face parte dintr-un viitor guvern Orban.