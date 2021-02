Ministrul Năsui: Cei care au divulgat procentul de cofinanțare vor suporta consecințele

Ministrul Economiei, Claudiu Năsui, promite că toți cei care „au divulgat procentul de cofinanțare de la limita eligibilității” din proiectele depuse la Măsura 3 de ajutoare de stat pentru IMM „vor suporta consecințele”.

Referitor la faptul că, așa cum a dezvăluit HotNews.ro, Claudiu Năsui a avut un cont de acces în platforma de gestionare a schemei de ajutoare de stat, ministrul spune că avut să vadă fiecare pas din procedură și să o optimizeze.

„Sunt acuzat că am avut cont pe platforma de granturi. Nu este absolut nicio problemă. Am vrut să văd fiecare pas din procedură și să o optimizez. Ceea ce am și făcut. Am folosit acel cont de câteva ori și exclusiv în scopul înțelegerii proceselor din spatele platformei și a muncii funcționarilor pentru a crește numărul de procesări pe zi. Ceea ce am și reușit. Am crescut numărul de evaluări de 9 ori în timp record.

Pentru că vreau să fiu 100% transparent, am cerut la STS log-ul accesului pe platformă aferente contului meu. După care am primele și singurele accesări în 29 decembrie și 31 decembrie. Deci cu mult înainte să fie vreo informație relevantă. Pe 24 decembrie a fost prima mea zi în minister” - a mai scris el pe Facebook.