Măsura 3 încotro? Ce vrea guvernul să facă

Premierul Florin Cîțu a explicat ce planuri are Guvernul cu Măsura 3- granturi de investiții de câte 50.000-200.000 de euro, precum și cu plățile din Măsura 1 și Măsura 2.

Prezent joi la Consiliul Național al IMM-urilor, Cîțu a spus că vrea să elimine din program firmele care au optat pentru cheltuieli cu spații imobiliare.

„Cred că a fost o interpretare mai largă a ceea ce noi am spus în acea măsură. Când am vorbit de spații de producție, nu se gândea nimeni la imobiliare. Asta e interpretarea noastră. Asta este. E adevărat că nu poți să știi întotdeauana cum e folosit în partea cealaltă. E posibil ca ca o soluție pe care să o avem pe termen scurt acum este să eliminăm acele proiecte din Măsura 3 care sunt legate de imobiliar și să putem merge mai departe. E o discuție pe care o să o am cu ministrul Economiei. Ar fi păcat să nu mergem mai departe. Toată problema a fost la modul de interpretare a ordonanței de urgență. Noi vorbeam de spații de producție, dar producția are un sens mai larg, depunde de cine și cum interpretează. Deci acolo încercăm să găsim cât mai rapid o soluție ca să meargă programul” - a spus prim-ministrul.