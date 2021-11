Măsura 1: Soluție pentru beneficiarii ediției 2020 obligați să dea banii înapoi pentru că nu au depus raportul de progres

Există o soluție pentru beneficiarii de microgranturi de la ediția 2020 a Măsurii 1, care se văd obligați acum să dea înapoi statului ajutorul de 2.000 de euro, pentru că oamenii nu au depus în termenul stabilit raportul de progres pentru cheltuielile efectuate.

Situație disperată pentru o serie întreagă de beneficiari ai Măsurii 1, ediția trecută. Mulți au uitat să-și îndeplienască obligația de a transmite raportul de progres în termenul de 90 de zile de la primirea banilor.

„În termen de maxim 90 de zile din momentul plății ajutorului financiar către beneficiar, acesta are obligația efectuării cheltuielilor. De asemenea, în același termen de maxim 90 de zile din momentul încasării ajutorului financiar de către beneficiar, acesta are obligația încărcării în aplicație a facturilor, documentelor de plată și raportului de progres (Anexa 8), sub sancțiunea recuperării ajutorului acordat. În cazul în care MEEMA/AIMMAIPE constată că nu se depun documentele sau nu semnează contractul de finanţare până la termenul limită prevăzut în prezenta procedură, solicitanţii vor primi decizie de respingere, transmisă automat de către aplicație” - scrie în procedură.