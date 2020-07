Idee de afacere cu fonduri europene: Teste online de cultură generală, pe bani

Un antreprenor din Iași a obținut fonduri europene prin programul Diaspora Start-Up și a creat un joc online de cultură generală, pe bani. Brainscores nu te va face milionar, ca show-urile TV, dar nici nu ajungi să pierzi cine știe ce. Și e fun, mai ales acum, pe timp de pandemie, când lumea stă mai mult acasă.

Pe Aurel Stratan l-am cunoscut cu ani în urmă, când lucra și el în media și am participat împreună la o bursă pentru jurnaliști. El este din Republica Moldova, dar recent s-a mutat la Iași, împreună cu soția sa, medic, și copiii.

Având și cetățenia română, Aurel a putut accesa programul de finanțare Diaspora Start-Up, pe care l-a derulat Ministerul Fondurilor Europene, și a obținut o finanțare de 40.000 de euro pentru ideea lui de business educațional: quiz-uri online, cu „bilete” și premii.

„Despre Diaspora Start-up am aflat chiar dintr-un articol pe StartupCafe” - își amintește Aurel Stratan.

Așa a pornit Brainscores.ro, un joc de cultură generală, care în prezent este accesibil pe portal web și în curând va fi lansat și pe aplicație Android și iOS.

Poate atipic pentru un startup de tehnologie în educațe (edtech), quiz-ul lui Aurel se joacă pe bani, pentru că participanții plătesc un credit de participare simbolic - spune el - și câștigătorul este recompensat.

Cât câștigi pe Brainscores? Poți să nu primești nimic, poți să primești zece lei, adică să-ți scoți banii dați pe bilet, dar poți să obții și sume mai mari, de ordinul miilor de lei, în funcție de numărul de jucători la o sesiune, așa cum speră inițiatorul competiției.

Câștigul principal al jucătorului este însă distracția. Îți ții mintea „în priză”, te joci și, ca bonus, poți să și câștigi niște bani - cam asta e filizofia Brainscores.

Cum funcționează Brainscores:

Sesiunile de joc sunt programate de către platformă la o dată și o oră stabilită de aceasta (în week-end de obicei, când crede Aurel că lumea are timp ai mult pentru testele de cultură generală). Programarea la joc se face în prealabil și este anonimă, ceea ce înseamnă că participanții nu se cunosc unul cu altul și nu interacționează între ei. Jucătorii cumpără ”bilete” virtuale prin magazinul online al site-ului, iar jocul începe la anumite ore. Prețul biletului de participare la un joc ușor este 2 lei în zilele lucrătoare și 10 lei în prima zi a weekendului. Competițiile sunt prevăzute pentru un număr de minimum 10 participanți și includ întrebări dintr-o varietate mare de domenii. La calcularea premiilor, se aplică un coeficient progresiv de înmulțire a prețului biletului în dependență de numărul de jucători. Deci, mai mulți jucători - mai mulți bani și mai mulți câștigători. Pe de altă parte, depinde și de categoria de dificultate - cu cât mai complicate sunt întrebările, cu atât mai mare este premiul. Jucătorii singuri aleg categoria de dificultate la etapa programării la joc.

Aurel Stratan dă și câteva exemple cu cifre:

„Dacă la o competiție ușoară participă până la 1.000 de utilizatori inclusiv, câștigătorul primește 100 lei, adică prețul biletului (10 lei) înmulțit cu coeficientul 10. În competițiile cu întrebări dificile - care vor fi organizate mai târziu - câștigătorul va lua 880 de lei. Totul durează circa 17 minute”.

Potul crește odată cu numărul de jucători.

„Imaginează-ți că participă peste 10.000 de persoane. Atunci coeficientul de înmulțire este 1.000 și jucătorul clasat pe locul I primește 10.000 de lei din teste ușoare sau 88.000 lei din teste mai dificile. Reține că nici intervalul de joc, și nici prețul biletului nu se schimbă, adică indiferent câte persoane joacă, creditul de participare este același”, promite creatorul Brainscores.ro.

”Nu există perdanți în acest joc - dacă nu prinzi niște bani la finalul celor 17 minute, te alegi garantat cu noi cunoștințe și o doză bună de distracție” , ne consolează Aurel Stratan.

, ne consolează Aurel Stratan. Principalele competiții se organizează în weekend, iar în zilele lucrătoare se fac ”micro-jocuri” de aproape 3 minute, cu 10 întrebări, la preț de 2 lei, mai mult de antrenament.

Mai sunt și gratuități: pentru fiecare vizită pe site într-un anumit interval de timp, se acordă un număr de puncte, care ulterior pot fi tranzacționate pe răspunsuri corecte direct în joc. Jocul pe portalul web e posibil atât de pe computere desktop și laptopuri, cât și de pe tablete și smartfoane.

Aplicația de mobil diferă de jocul de desktop

Pe aplicația de mobil, utilizatorul va putea juca oricând, chiar și la miezul nopții, poate alege un singur domeniu la care se pricepe mai bine, din care să primească întrebări și poate selecta un număr dorit de întrebări.

O altă diferență față de portal este că pe aplicație utilizatorul va juca singur. Fiecare întrebare va costa un eurocent. Va trebui însă să răspundă corect la toate întrebările pentru a se califica la premiu. Coeficientul de înmulțire este 2 sau 5 - mai explică Aurel Stratan.

În fine, aplicația ar trebui să rezolve o problemă de rigiditate pe care o are jocul pe website: pe portal se joacă la o dată și o oră fixă, pe când aplicația lasă libertatea jucătorului să facă testul de cultură generală când are el timp și chef.

Aplicația nu este încă gata, dar Aurel speră că va putea să o lanseze în a doua parte a lunii august, în funcție de cât de repede vor reuși să se miște programatorii pe care ia contractat .

Oricine înțelege limba română poate participa la competiții, adică nu există restricții geografice. „Contez cel mai mult pe utilizatorii din România și din Republica Moldova, evident”, a mai spus antreprenorul.

Ce câștigă antreprenorul - modelul de business

În principiu, Aurel ar trebui să facă bani din biletele pe care le plătesc participanții la jocurile de cultură generală, pentru că el oprește o parte din încasări și o altă parte o pune la bătaie, ca pot, pentru competitori, pe baza coeficienților prestabiliți.

Potul se formează în funcție de numărul de participanți și de coeficienții de calcul. „La portal ar trebui să câștig în principal din vanzarea de bilete. O parte din bani se dau pe premii, restul ar trebui să fie ai mei. Dacă joacă puțini participanți, eu sunt pe minus, daca joaca mulți, ies și eu pe profit”, explică Aurel Stratan.

O altă verticală de business este publicitatea online pe site, pe care ar vrea să o dezvolte.

Investiția - pe ce s-au dus banii

Jocul Brainscores este operat prin firma Rudeana SRL-Debutant, pe care Aurel Stratan a deschis-o în martie 2019, la Iași, să încerce piața de startup-uri edtech de aici.

El a accesat un sprijin nerambursabil de 40.000 de euro în cadrul proiectului „ReCONNECT DIASPORA – Reconectarea resurselor umane active din diaspora la comunitățile de origine prin susținerea antreprenoriatului”, derulat de Asociația Intercomunitară Euronest. Banii au venit din programul Operațional Capital Uman (POCU), linia de finanțare Diaspora Start-Up.

Cea mai mare parte a investiției în Brainscores o reprezintă dezvoltarea portalului și a aplicației de mobil. O altă provocare majoră pentru acest startup este baza de întrebări și răspunsuri. „Ar trebui să am o echipă, dar pentru asta am nevoie să atrag noi finanțări. Până acum am reușit să generez singur 12.400 de intrebări cu răspunsuri. Am 100 kg de cărți și mă ajut mult și de interent”, ne-a mai spus Aurel Stratan.

„Algoritmul de selectare a întrebărilor trebuie modificat, pentru că unele se repetă”, recunoaște el.

Cea mai mare provocare a unui astfel de joc este însă popularea platformei cu utilizatori. „Am organizat 20 de sesiuni de joc până acum și avem 85 de jucători inregistrați, participanții sunt încă puțini, iar premiul e mic deocamdată”, mai spune antreprenorul.

Până la milioane de jucători - câți sunt necesari pentru ca Brainscores să funcționeze la capacitatea dorită de antreprenor - mai e mult și e nevoie de investiții masive în marketing, dar și în tehnologie și design.

Ceva bani s-au investit și în România, pe scena startup-urilor edtech, rămâne de văzut însă dacă Brainscores va reuși să atragă atenția investitorilor care finanțează platforme de tehnologie în educație.