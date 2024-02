Granturi IMM 2024: S-a publicat în Monitorul Oficial schema de ajutoare PNRR de câte 500.000-3 milioane EUR pentru digitalizarea firmelor

Schema de granturi IMM de câte 500.000-3 milioane EUR pentru proiecte de digitalizare a firmelor non-IT care intră în parteneriat cu firme IT, din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) s-a publicat în Monitorul Oficial, fiind specificate procentele de cofinanțare aplicate.

Încă din februarie 2023 am tot scris pe StartupCafe.ro despre linia de finanțare PNRR pentru așa-numita „digitalizare mare”, prin care se acordă granturi IMM-urilor non-IT care intră în parteneriat cu firme IT. După un an, mai exact pe 26 februarie 2024, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a publicat, în sfârșit, schema de ajutoare în Monitorul Oficial.

Schema „Granturi pentru sprijinirea antreprenorilor în dezvoltarea tehnologiilor digitale avansate” va acorda sprijin antreprenorilor (IMM-uri) în dezvoltarea și implementarea tehnologiilor digitale avansate cum ar fi:

inteligența artificială,

datele și cloud computingul,

tehnologia blockchain,

calculul de înaltă performanță și cuantică,

internetul obiectelor,

securitatea cibernetică,

Proiectele, care vor fi reluate de un IMM non-IT în parteneriat cu un IMM IT, ar urma să contribuie ulterior la creșterea competitivității, favorizând inovarea acestor întreprinderi și facilitând noi formule de lucru.

Bugetul total al schemei este de 150 milioane EUR, din care:

105 milioane EUR pentru finanțarea ajutorului regional pentru investiții,

25 milioane EUR pentru ajutoarele pentru proiecte de cercetare și dezvoltare,

20 milioane EUR pentru ajutoarele de minimis.

Din acest buget, se vor acorda fonduri nerambursabile de câte 500.000-3 milioane EUR pe proiect, sub formă de ajutor de stat și ajutor de minimis.

Valoarea finanțării nerambursabile cumulate (ajutor de stat regional, pentru cercetare și dezvoltare și ajutor de minimis) ce poate fi acordată pentru un proiect comun (lider de parteneriat și partener) se va determina în funcție de categoria în care se încadrează liderul de proiect, indiferent de categoria de IMM în care se încadrează partenerul, astfel:

a) microîntreprinderi — 500.000—700.000 euro;

b) întreprinderi mici — 500.000—1.500.000 euro;

c) întreprinderi mijlocii — 500.000—3.000.000 euro.

Partea de ajutor de minimis din cadrul grantului acordat nu poate fi mai mare de 300.000 de lei/proiect, cu o intensitate de maximum 90% din cheltuielile eligibile aferente. Beneficiarii vor asigra cofinanțarea proprie de 10% aferenta ajutorului de minimis.

La ajutorul regional, intensitatea sprijinului este de 30-70%, în funcție de județul de implementare a proioctului și dimensiunea IMM-ului non-IT (lider de parteneriat), adică o microîntreprindere sau o firmă mică poate veni cu cofinanțare proprie mai mică decât o companie mijlocie.

La componenta de ajutor pentru cercetare-dezvoltare, intensitatea sprijinului variază astfel:

Cercetare industrială 50%,

Dezvoltare experimentală 25%,

Studii de fezabilitate 50%.

Schema de ajutoare va fi inclusă ca anexă la Ghidul solicitantului, pe care MIPE ar trebui să-l publice alături de alte anexe. Odată cu publicarea ghidului final, MIPE ar trebui să anunțe și perioada de depunere a proiectelor în sistemul electronic PNRR.

Principala provocare la această finanțare rămâne formarea efectivă a parteneriatelor dintre IMM-urile non-IT (lider de parteneriat) care au nevoie de digitalizare și IMM-urile IT care le dezvoltă soluțiile.

