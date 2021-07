Fondurile PNRR 2021: în noiembrie vor intra 1,3 miliarde euro în România (ministru)

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene spune că în luna noiembrie 2021 Comisia Europeană va trimite în România 1,3 miliarde de euro, sub formă de avans, prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

Cristian Ghinea anticipează că draftul României de PNRR va fi aprobat de Comisie în septeembrie, iar în octombrie va fi aprobat de miniștrii statelor UE în cadrul Consiliului ECOFIN.

El a precizat că în calendarul de aprobare a PNRR, România a solicitat o singură amânare, care a fost comunicată public la acel moment, contrazicându-l pe ministrul demis al Finanțelor, Alexandru Nazare.

„Este greșit informat. Am cerut o singură amânare, pe o singură lună, care se calculează așa: am depus PNRR la 31 mai, pe regulamentul european, sunt două luni de evaluare - asta însemană iunie și iulie. În august, Comisia Europeană are concediu, nu lucrează, luna suplimentară este septembrie, în care vom avea răspunsul final pe PNRR. Deci nu este o nouă amânare, este una singură” - a spus Ghinea la Asociația Muncipiilor.