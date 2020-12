Start-Up Nation 2021, dacă se găsesc fonduri. Fonduri IMM, diaspora, salariul minim și alte măsuri din programul de guvernare

Noul guvern Cîțu spune că va dezvolta un produs de garantare pentru finanțările din programul Start-Up Nation și menționează că va continua programele de sprijin pentru startup-uri „în măsura existenței capacității tehnice și alocărilor bugetare”. Acestea și alte măsuri care privesc antreprenorii debutanți și IMM sunt prevăzute în Programul de Guvernare al noului executiv PNL-USR-PLUS-UDMR.

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, care va fi condus de Claudiu Năsui (USR-PLUS), are o listă lungă de măsuri care privesc IMM-urile, dintre care menționăm:

1. Contractarea alocării financiare din Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, potrivit OUG nr. 130/2020, privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar în contextul crizei provocate de Covid-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene:

2. Continuarea acordării ajutoarelor de minimis în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 23/2017;

3. Definitivarea legislației pentru sprijinirea activităților închise din centrele comerciale cu un buget de 160.000.000 Lei. Valoarea maximă a ajutorului de stat care poate fi acordată prin schemă este de 800.000 euro/beneficiar, reprezentând 50% din valoarea cheltuielilor cu chiria fixă raportată la luna februarie, calculată și datorată pentru perioada închisă. Beneficiari estimați – 3.000 de societăți care fac dovada contractelor de chirie cu marile centre comerciale și a căror activitate a fost închisă prin ordonanțele militare din perioada stării de urgență.

4. Schemă de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice (HG nr. 712/2020). Au fost alocate încă 150 de milioane de euro, pentru următorii trei ani, sumă destinată sprijinirii acestei industrii. Astfel, bugetul maxim al schemei de ajutor de stat a ajuns la 1,2 miliarde de Lei.

În „noua abordare pe termen mediu a sprijinirii accesului la finanțare al antreprenorilor mai ales IMM”, Guvernul propune o serie de refrme:

- cercetare-dezvoltare-inovare / dezvoltarea de noi tehnologii / materiale pentru a acoperi riscul tehnologic;

- susținerea start-up-urilor, în special a celor în tehnologie, cu potențial de creștere rapidă

- susținerea ecosistemelor și a lanțurilor de valori strategice pentru avansul tehnologic la nivel european (e.g. digital, verde, energie etc);

- crearea de locuri de muncă în ecosistemele locale de afaceri din regiunile de dezvoltare / UAT rămase în urmă - scop social și de coeziune teritorială.

În plus, Ministerul Finanțelor, care va fi condus de Alexandru Nazare (PNL), are pe masă următoarele măsuri:

Ministerul Economiei spune că va realiza un program de atragere a forței de muncă din diaspora, de tip Repatriot Turism, în meserii și profesii specifice turismului, prin care:

În turism, se dorește și atragerea forței de muncă din alte țări prin:

La rândul său, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) promite reluarea programului de finanțare a românilor care se întorc din străinătate, să-și deschidă afaceri în România, pe fonduri UE:

Salariul minim pe economie, care a crescut an de an, are un impact direct și important asupra firmelor mici și mijlocii.

Ministerul Finanțelor (condus de PNL) spune că va analiza o măsură solicitată de USR-PLUS:

„Elaborarea unui studiu de impact în 2021 privind posibile facilitați fiscale in vederea reformării impozitării muncii, inclusiv reducerea contributiilor si impozitelor pe echivalentul salariului minim, si începând cu anul 2022 pilotarea pentru doi ani pe un sector al economiei cel mai bine plasat in urma studiului de impact. Decizia privind prelungirea si/sau generalizarea măsurii se va lua in funcție de rezultatele înregistrate in urma pilotarii la doi ani de la intrarea in vigoare in condițiile unui deficit sub 3% sau doi ani de creștere economică peste potential”.