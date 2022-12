Ministrul fondurilor UE: Posibilă nouă schema de granturi IMM, dar nu doar pentru HoReCa, în 2023

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene are în vedere lansarea unei noi scheme de ajutoare de stat pentru firme, care să nu se rezume doar la domeniul HoReCa, pentru a utiliza fonduri europene aflate în risc de a fi pierdute de România, a declarat, joi, ministrul Marcel Boloș.

Așa cum am arătat pe StartupCafe.ro, Ministerul Antreprenoriatului și Turismului nu a mai primit niciun ban de la bugetul de stat pentru Schema HoReCa 2, pe care o plănuia, dar are alocați 2,2 miliarde de lei, separat, pentru eventuale proiecte europene. Ministrul Antreprenoriatului, Daniel Cadariu, se gândea să folosească de aici 300 de milioane de euro pentru a finanța Schema HoReCa2 pentru microîntreprinderi și firme mici și mijlocii din domeniu, iar pentru asta a discutat cu ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș.

Chestionat joi de StartupCafe.ro, Boloș a confirmat discuțiile, dar a precizat că el nu vrea, de fapt, o schemă HoReCa2, ci o schemă de granturi de capital de lucru pentru o gamă mai largă de coduri CAEN, inclusiv cele de HoReCa. Asta înseamnă, practic, un fel de re-editare a Măsurii 2 din schema de granturi COVID de câte 2.000-150.000 EUR prin OUG 130/2020.

„Măsura pe care o avem în vedere, de granturi pentru capital de lucru, n-am vrea să se rezume doar la HoReCa. Am vrea să fie o măsură mai extinsă și urmează să stabilim exact tipurile de granturi și domeniile pentru care acordăm aceste granturi pentru capital de lucru în funcție de evaluarea pe care o facem la sfârșit de an și de situația financiară pe care o avem la nivelul programelor operaționale. Să nu uităm că sursa de finanțare o constituie bani aflați în risc de dezangajare, pe care îi avem pentru Politica de coeziune 2014-2020. Dar anunțăm măsura cât de curând. Într-adevăr am avut o discuție din acest punct de vedere cu dl. ministru (Cadariu) și urmează să anunțăm măsurile în ceea ce privește acordarea de granturi pentru capital de lucru și să vedem poate va fi un domeniu mai extins de activități” - a spus Boloș, chestionat de StartupCafe.ro, la o conferință.