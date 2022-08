Fonduri UE 4.1.1-POC: Câți bani au cerut antreprenorii comparativ cu bugetul disponibil (ministru)

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș, a dezvăluit miercuri, într-un interviu la StartupCafe.ro, câți bani totalizează cererile de finanțare depuse de firme la Acțiunea 4.1.1-POC - granturi IMM de investiții, comparativ cu bugetul disponibil.

În total, cei 2517 aplicanți la ajutoarele de stat și ajutoarele de minimis au solicitat „700, spre 800 de milioane de euro”, în condițiile în care bugetul total prevăzut pentru Acțiunea 4.1.1-POC este de 411 milioane de euro, conform lui Boloș.

Defalcat, pe cele două tipuri de granturi IMM, situația este următoarea:

La insistențele StartupCafe.ro, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene a promis că va lua totuși în calcul o eventuală supracontractare și la ajutoarele de minimis.

„ Nu pot să le garantez acum nimic, pentru că am promis 411 milioane de euro, însă îi asigur (pe aplicanți) că, dacă proiectele sunt consistente, vom face demersurile care vor fi necesare să finanțăm un număr cât mai mare. Cred că apetitul (pentru ajutoarele de minimis) este destul de mare, pentru că este, primul apel de proiecte pentru educație, sănătate și servicii adresate populației ” - a afirmat Marcel Boloș pentru StartupCafe.ro.

Potrivit ministrului Boloș, proiectele depuse în perioada 23-30 august 2022 la Acțiunea 4.1.1-POC vor fi evaluate automat prin sistemul electronic făcut de Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), iar beneficiarii selectați vor semna contractele de finanțare cu MIPE în luna octombrie, până cel târziu la începutul lui noiembrie 2022.

„Mergând pe procedura clasică, cred că ne-ar trebui 3 ani ca să facem această evaluare. Dar am schimbat cu totul metodologia de evaluare, și anume că la momentul la care se depun cererile de finanțare, tot ceea ce înseamnă evaluările ETF și CAE (verificarea conformității de eligibilitate și administrative și evaluarea tehnică și financiară) se fac de această dată în format complet digitalizat. Proiectele au ranking-ul calculat la momentul la care sunt încărcate în sistem, care au încadrarea în bugetul pe care l-am alocat. Doar pentru aceste proiecte se va face verificarea documentației necesare pentru încheierea contractului de finanțare, așa încât procesul este complet ușurat. Undeva octombrie să zicem, cel târziu început de noiembrie, contractele de finanțare trebuie să fie se încheiate” - a spus Boloș, pentru StartupCafe.ro.

După verificarea documentelor necesare contractării, beneficiarii selectați la finanțare vor fi notificați pentru a-și muta proiectele din sistemul de granturi IMM Recover și sistemul de gesionare a fondurilor europene, MySMIS 2014, pentru implementare.

MIPE ar urma să le plătească beneficiarilor granturile IMM pe parcursul anului 2023, în funcție și de ritmul investițiilor efectuate de antreprenori, în cadrul proiectelor.

Cititorii StartupCafe.ro care au aplicat la Acțiunea 4.1.1-POC au reclamat și unele dificultăți în implementarea viitoarelor proiecte care conțin achiziții de mașini electrice, ca urmare a faptului că - spun ei - termenele de livrare ajung și la 12 luni. În context, Boloș a avertizat că beneficiarii și-au asumat un risc introducând mașinile electrice în proiecte și a atras atenția că acestea nu vor putea fi folosite pentru activități administrative din firme.

„Dacă acele mașini electrice fac parte din obiectivul pe care și l-au fixat pentru proiectul pe care l-au propus pentru finanțare... V-am spus că s-a produs această confuzie, cu toate că am dat o instrucțiune și am încercat să fim cât se poate de limpezi, dar noi prin tranziție verde n-am înțeles mașini electrice, care oricum trebuie să folosească pentru proiect și nicidecum pentru activitatea administrativă, să nu se gândească la aceste lucruri! Asta este, pe de-o parte, pe de altă parte, dacă termenul de livrare este foarte îndelungat, aici e o asumare de risc, pentru că, repet, are sens dacă este o firmă cu o activitate de transport” - a spus Boloș.