Fonduri UE 2023: S-au schimbat regulile pentru granturile de max. 100.000 EUR, pentru digitalizarea IMM. 20 milioane EUR se mută la fermieri

Marius Popescu

Asa cum am prezis in comentariul anterior. Au schimbat esential. Este evident ca nici unul din acest minister nu stie ca termenul de depunere a situatiilor financiare nu este in luna februarie. Nici unul nu stie ca antreprenorii au platit bani si au investit efort ca sa intocmeasca documentele solicitate printr-un ghid final si nu intr-un ghid aflat in consultare. Stimate doamne si domni din minister, societatile au cenzori, au auditori, nu pot depune bilanturi cand mai e doar o saptamana de cand le spuneti dvs ca ati schimbat regulile "jocului" si pana la demarararea apelului. Cred ca antreprenorii ar trebui sa ia pozitie pentru ca ce ati facut dvs acum e contrar tuturor principiilor care ar trebui sa stea la baza derularii acestor fonduri. Nu mai vorbim de "profesionalismul" functionarilor care s-au ocupat de acest apel . Predictibilitate....zero