Fonduri UE de digitalizare IMM: Ministerul a modificat regulile de finanțare cu 3 săptămâni înainte de înscrieri (Ordinul 71/2023)

Microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii se pregătesc să se înscrie la granturile PNRR de câte 20.000-100.000 euro pentru digitalizarea activității, în sesiunea programată să înceapă pe 1 februarie 2023, iar pe 11 ianuarie 2023, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a emis un ordin de modificare a regulilor de finanțare prevăzute în ghidul solicitantului.

Vorbim despre apelul de proiecte numărul 1 – Digitalizarea IMM-urilor – grant de până la 100.000 euro pe întreprindere care să sprijine IMM-urile în adoptarea tehnologiilor digitale, aferent Investiției I3 – Scheme de ajutor pentru sectorul privat, din cadrul Componentei C9 – Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare a Planului Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR).

Această finanțare, cu un buget total de aproape 350 milioane de euro, are o mică istorie zbuciumată: a fost inițiată în anul 2020, dar abia s-a concretizat într-un ghid oficial de finanțare pe 15 decembrie 2022.

Iată că pe 11 ianuarie 2023, cu 3 săptămâni înainte de începerea înscrierilor, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) se vede nevoit să emită ordinul Ordinul nr. 71/11.01.2023 pentru modificarea Ghidului specific din 15 decembrie 2022.

Ghidul aduce o serie de clarificări și modificări la regulile de finanțare, cu 3 săptămâni înainte să înceapă sesiunea de depunere a proiectelor pe portalul PNRR, programată în perioada 01.02.2023, ora 10.00 - 31.03.2023, ora 24:00.

De exemplu, pe Lista indicativă a codurilor CAEN aferente domeniilor de activitate considerate prioritare la nivel național (Anexa 4 la ghid), pentru care se primește punctaj mare, s-au introdus noi domenii:

Cod CAEN 7911 - Activitati ale agentiilor turistice,

Cod CAEN 7912 - Activitati ale tur-operatorilor.

De asemenea, ordinul întărește o dată în plus faptul că 8 domenii CAEN de IT, cum sunt 6201 - activități de realizare a software-ului la comandă sau 6202 - consultanță IT, „sunt considerate coduri CAEN neeligibile la finanțare în cadrul acestui apel de proiecte”.

Totuși, așa cum prevede și ghidul inițial, firmele care are autorizat vreunul din aceste coduri CAEN de IT neeligibile poate să obțină finanțare pe un cod CAEN eligibil, cu condiția ca, în etapa de contractare, să aducă un raport sau o adresă emisă de un expert contabil membru CECCAR sau de un consultant financiar membru al CAFR, care să ateste că în anul 2021 nu a avut nicio încasare pe acele coduri CAEN de IT neeligibile.

Sunt mai multe modificări și clarificări la Ghidul solicitantului, aduse de Ordinul MIPE 71/2023, semnat de ministrul Marcel Boloș. Acestea au fost cerute și de unii consultanți pentru atargere de finanțări, care s-au plâns că unele prevederi ale ghidului lăsau loc de interpretări diferite.