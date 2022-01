Fonduri europene 2022: Finantari de 25.000 Euro pentru startup-uri eco

Startup-urile românești care dezvoltă tehnologii de reducere a poluării cu emisii de carbon pot obține granturi de câte 25.000 de euro în cadrul unui accelerator de afaceri european, la care au început înscrierile online.

Înscrierile la Programul Carbon Removal ClimAccelerator se fac AICI, până pe 6 februarie 2022, startup-urile românești fiind invitate să concureze cu echipe din diverse din Europa.

Programul Carbon Removal ClimAccelerator dedicat startup-urilor este lansat într-o nouă ediție, pentru a oferi sprijin profesional și financiar startup-urilor care dezvoltă soluții de eliminare a carbonului.

Inițiativa, cofinanțată din fonduri europene, a fost lansată de TU Delft din Olanda, Universitatea din Zurich (ETH) și Climate Innovation Community din Ungaria, cu sprijinul EIT Climate-KIC (Institutul European de Tehnologie).

La sfârșitul programului, care se va desfășura pe o perioadă de un an, cele mai performante startup-uri vor primi și un grant de 25.000 EUR care să le ajute să-și pună ideile în practică, au precizat marți organizatorii, într-un comunicat transmis StartupCafe.ro.

Una dintre cele mai stringente probleme legate de combaterea efectelor schimbărilor climatice este reducerea emisiilor de carbon, o țintă susținută de planul Uniunii Europene pentru 2050 cu obiectivele de neutralitate climatică. Dar, pentru realizarea acestui obiectiv, nu este suficientă reducerea sau oprirea emisiilor de carbon; este nevoie și de soluții pentru eliminarea dioxidului de carbon deja prezent în atmosferă, acumulat inclusiv din cauza creșterii activității industriale și agricole. Cercetările arată că, pentru a menține încălzirea globală la nivelul de creștere de 1,5 grade Celsius, la nivel global ar trebui captate cel puțin 5 gigatone de dioxid de carbon, în fiecare an, până în 2050.

Această a doua ediție a programului Carbon Removal ClimAccelerator își propune să contribuie la rezolvarea acestei probleme. Programul, dedicat startup-urilor europene, este unic pe continent și își propune să ajute la implementarea proiectelor care se concentrează pe eliminarea carbonului.

Startup-urile care doresc să-și dezvolte ideile revoluționare în domeniu - cu impact atât asupra mediului, cât și asupra mediului de afaceri - se pot înscrie până pe 6 februarie.

Programul hibrid de 12 luni are trei etape și îi va ajuta pe participanți să-și dezvolte ideile, să-și valideze modelul de business, să-și evalueze propriul impact asupra mediului, să crească pe plan internațional și să atragă investiții. Unii dintre cei mai renumiți experți în domeniul eliminării carbonului - inclusiv antreprenori de succes, traineri, investitori și fizicieni – vor furniza cunoștințele necesare, mentorat profesional și coaching în afaceri, pentru a transforma proiectele în acțiuni de business cu impact real. La finalul fiecărei etape a programului, startup-urile trebuie să prezinte progresul înregistrat pentru a putea trece la următoarea fază. La sfârșitul programului Carbon Removal ClimAccelerator, participanții care au încheiat întreg programul de un an vor fi eligibili pentru a câștiga 25.000 EUR sub formă de grant.