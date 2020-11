UPDATE. Microgranturi: Aplicanții pot folosi orice cod IBAN al firmei pentru descărcarea contractului

Adina B

Buna, la mine in cont cererea are in continuare status "Transmisă". In momentul in care se aproba ma gandesc ca primesc o notificare si in sectiunea contracte apare si acel contract care trebuie semnat? Ma nelamureste acest cod IBAN/cont special...ar trebui sa discut cu BT inainte sa primesc aprobarea?

Multumesc!