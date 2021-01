Ajutoarele de stat de 500 milioane Euro pentru HoReCa se complică și se amână (proiect)

Filip One

Bravo dl..Nasui,.bravo USR, bravo PNL! Eram convins ca este doar praf in ochi si aceasta masura.

Nu platesc ei granturile care trebuiau platite pana in dec. 2020.

Stiti cate plati s-au facut la Masura 2 in ultimele 7 zile, ca au publicat celebrul tabel transparent pentru ultima saptamana?

46

Patruzecisisase!!!! Din 22.226 cereri, 46 se platesc pe saptamana.

Macar dvs., Startup cafe, puteti sa il intrebati pe.dl. Nasui unde sunt cele 900 de cereri procesate pe zi?