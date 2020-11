Ministerul Economiei: Beneficiarii de la Măsura 1 trebuie să efectueze cheltuielile din contul distinct, numai prin transfer

Ramona Fugaciu

Buna ziua!

Din pacate nu se pune problema de a cheltui ceva ce nu am primit inca. Am primit contractul pentru Madura 1, pentru care am aplicat, l-am descarcat si semnat, dar cand sa il incarc m-a scos din aplicatie si imi apare mesajul "Nu exista contracte". Desi am sunat imediat (20.11.2020), am trimis mailuri la adresele indicate de persoanele din call center) , nici azi nu s-a remediat problema. Azi am fost sunata, in urma ultimei sesizari scrise si mi s-a spus ca incearca sa rezolve probleme, dar nu stie care ar putea fi cauza. Mentionez ca nr. Contractului este 544 si pana la aceasta ora, sunt mii de alte cereri aprobate care deja au primit cei 2000 euro.

Va rog sa-mi spuneti unde ma pot adresa pentru remedierea situatiei.

Multumesc!