IMM Invest- prelungire de termen și noi beneficiari de credite bancare garantate de stat

Programul IMM Invest, prin care firmele mici și mijlocii (IMM) din România pot obține credite bancare garantate de stat, a fost prelungit, fiind extinsă și aria de beneficiari prin deschiderea AGRO IMM Invest, destinat fermierilor - a informat, miercuri, Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM, într-un comunicat remis StartupCafe.ro.

Comisia Europeana a autorizat, în data de 18 decembrie 2020, modificarea schemei de ajutor de stat care sustine implementarea programului IMM INVEST. În acest sens, a fost prelungita perioada de valabilitate a schemei pana la data de 30 iunie 2021 si a fost obtinuta o majorare a bugetului de la 4,521 miliarde de lei la 7,188 miliarde de lei.

Prelungirea a fost cerută de Guvern pentru a interveni cu masuri adaptate de sprijin in domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar si susținerea intreprinderilor mici și mijlocii din aceste sectoare, afectate de pandemia de coronavirus.

Astfel, subprogramul de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii si a intreprinderilor mici cu capitalizare de piata medie din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii si sectorului alimentar, AGRO IMM INVEST, poate fi accesat pentru acordarea de garantii de stat in vederea accesarii de finantare pentru nevoile curente de lucru sau pentru realizarea de investitii.

Beneficiarii grantului sunt intreprinderile mici si mijlocii, intreprinderile mici cu capitalizare de piata medie, precum si fermierii din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar.

Prin grant se acorda si o componenta nerambursabila de maximum 10% din valoarea finantarii garantate, cu condiția incadrarii in plafonul de 120.000 euro pentru fiecare intreprindere care isi desfasoara activitatea in sectorul pescuitului si acvaculturii, 100.000 euro pentru intreprinderile care isi desfasoara activitatea in domeniul productiei primare de produse agricole, respectiv 800.000 euro pentru fiecare intreprindere care isi desfasoara activitatea in sectorul alimentar.

Ajutorul de stat sub forma componentei nerambursabile pentru Subprogramul AGRO IMM INVEST se suporta din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice.

Prin implementarea schemei de ajutor de stat care sustine intreg programul IMM INVEST, se estimează ca vor beneficia de ajutoare de stat peste 58.000 de IMM -uri.

În cadrul programului mare IMM INVEST cele 21 de bănci partenere au acordat până acum 26.544 de credite IMM-urilor solicitante.

Pentru IMM-urile care încă nu au accesat programul si doresc sa se inscrie, este bine de stiut ca termenul de inscriere a fost prelungit, astfel aplicatia imminvest.ro va rămâne deschisă până la data de 30.06.2021.

De asemenea, în data de 24.11.2020, Comisia Europeană a aprobat o altă schemă de ajutor de stat propusa de Romania, in valoare de 216 milioane de euro (1,043 miliarde RON) pentru sprijinirea IMM-urilor afectate de pandemia de coronavirus.

Acest sprijin se acorda sub forma de garanții de stat pentru finanțările de tip factoring cu regres, prin programul IMM Factor, prin care se garanteaza creditul comercial pe termen scurt si care are scopul de a sustine întreprinderile mici și mijlocii sa acceseze rapid lichidități atunci cand exista varfuri de plăți în activitatile curente.

Instrumentul de factoring va fi pus la dispoziția IMM-urilor de catre finanțatorii care se vor înscrie în program, iar valoarea granturilor ce pot fi acordate unui beneficiar poate fi de până la 800.000 de euro, iar pentru sectoarele pisciculturii și acvaculturii, granturile sunt limitate la maxim 120.000 euro, respectiv 100.000 pe beneficiar.