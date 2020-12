Nou fond european de 700 milioane Euro pentru firme IT

Firmele IT europene care vor să se dezvolte și să iasă pe piețele internaționale vor putea obține noi finanțări printr-un fond de investiții de 700 de milioane de euro, lansat de o companie europeană de capital.

Firma de investiții Highland Europe, cu birouri la Londra și Geneva, a anunțat, luni, 7 decembrie 2020, că a lansat cel de-al patrulea fond al său, în valoare de 700 de milioane de euro.

Cu acești bani, firma europeană va investi în „cele mai impresionante echipe ale acestui continent, conduse de fondatori, în domenii de busines în software și internet”.

Investitorii caută în principal companii IT europene aflate în stadiu de scale-up, care vor să se extindă pe piețe globale și să crească până vor ajunge să se listeze pe burse. Highland Europe constată că în acest moment continentul dispune de oportunități de finanțare de tip seed și serie A (de ordinul milioanelor de euro) pentru startup-uri tech, dar există un mare deficit de investiții în runde de serie C (de câte 40-100 milioane de euro), de care au nevoie companiile IT aflate în expansiune.

„Dacă nu va rezolva această problemă, Europa nu-și va atinge potențialul și nu va pune la încercare dominația giganților tech americani și asiatici” - spun cei de la Highland Europe.

De-a lungul timpului, firma de capital Highland Europe a investit în principal în companii IT care dezvoltă servicii pentru consumatori, două exemple notabile fiind olandezii de la WeTransfer (transfer de fișiere mari pe internet) și finalndezii de la Wolt (platformă online de livrări).