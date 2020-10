Firmele cu cifră de afaceri peste 20 milioane lei pot obține credite garantate de stat

Firmele românești care au avut în anul 2019 cifră de afaceri peste 20 de milioane de lei pot obține credite cu garanții de stat de la Eximbank, a anunțat, joi, ministrul Finanțelor.

El a arătat că schema de finanțare pentru firme „este live”, pe site-ul băncii de stat.

Într-adevăr, miercuri, au fost publicate în Monitorul Oficial schemele de creditare și garanții de stat și dobânzi subvenționate, pentru IMM-uri și companii mari.

Pentru informatii suplimentare sau pentru a aplica pentru Programul de sustinere guvernamentala a companiilor firmele sunt invitate de Eximbank să contacteze banca la adresa suport.companii@eximbank.ro .

Termenul pana la care companiile interesate se pot inscrie in program este 30.11.2020 . Acordarea creditelor (semnarea contractelor de credit) se face până cel târziu la data de 31 decembrie 2020.

Cine poate aplica la creditele cu garanții de stat Eximbank

Beneficiarii produselor de garantare oferite de EximBank in cadrul Programului guvernamental de sustinere financiara pentru companiile mari sunt firmele mari si inteprinderile mici si mijlocii cu cifra de afaceri peste 20 milioane lei (in 2019), care nu erau in dificultate la data de 31.12.2019.

Pentru a fi IMM, o firmă trebuie să aibă mai puțin de 250 de angajați și fie au o cifră de afaceri anuală netă care nu depășește echivalentul în lei a 50 milioane de euro, fie active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 43 milioane de euro.

Așadar, un astfel de IMM care a reușit în 2019 să aibă încasări medii de peste 340.000 de euro pe lună se poate încadra la finanțarea aceasta.

Alte condiții pentru beneficiar:

Sa nu aiba decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau deciziile emise au fost executate;

Sa nu se afle in executare silita, inchidere operationala, dizolvare, lichidare sau administrare speciala;

Sa nu faca obiectul niciunei cereri adresate instantelor judecatoresti competente de deschidere a procedurii de concordat preventiv sau de insolventa;

Sa nu inregistreze restante la bugetul general consolidat al statului ne-reglementate;

Sa nu se afle in litigiu cu EximBank sau cu Ministerul Finantelor Publice.

Sa nu figureze in CIP cu incidente majore (cecuri si bilete la ordin) in ultimele 12 luni (criteriu indeplinit daca Beneficiarul declara pe propria raspundere ca incidentele au aparut dupa 16.03.2020, ca urmare a pandemiei COVID-19);

Sa fie persoane juridice de drept privat organizate conform Legii 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

Sa prezinte serviciul datoriei de tip A incepand cu 01.12.2019 conform CRC (criteriu indeplinit daca Beneficiarul declara pe propria raspundere ca intarzierile la plata au aparut dupa 16.03.2020, ca urmare a pandemiei COVID-19).

Valoarea maxima a creditului (nu se cumuleaza):

Dublul cheltuielilor cu salariile din anul 2019 sau ultimul an disponibil (inclusiv taxe)

25% din totalul cifrei de afaceri din anul 2019

Necesar estimat de lichiditati pentru 12 luni (companii mari) sau 18 luni (IMM) in cazuri exceptionale.

Creditele sunt de investiții și de capital de lucru.

Pentru creditele acordate, EximBank percepe o dobândă alcătuită din:

rata de bază, reprezentată de rata ROBOR la 3 luni, revizuibilă trimestrial. Nivelul minim al ratei de bază nu poate coborî pe parcursul întregii perioade de creditare sub nivelul de 2,35% pe an (valoarea ROBOR la 12 luni la data de 17 iunie 2020); Marja de risc, stabilită pentru fiecare an de creditare, după cum urmează:

IMM - 0,25% pe an în anul I, 0,5% în anul II și 1% în anul III.

Companie mare- 0,5% în anul I, 1% în anul II și 2% în anul III.

Garanția de stat acoperă:

90% pentru credite noi

50% pentru credite in derulare

Mai multe detalii la Eximbank.

Consultă Norma "Garanții EximBank în cadrul Schemei de ajutor de stat COVID-19" (NI-GAR-14-I/0).

Consultă Norma "Finanțări EximBank în cadrul Schemei de ajutor de stat COVID-19" (NI-FIN-08-I/0).