Brașov: Japonezii au inaugurat o linie de îmbuteliere a berii, în urma unei investiții de 50 milioane EUR

Ursus Breweries, companie controlată de gigantul japonez Asahi Group Holdings, Ltd, a inaugurat în fabrica din Brașov o nouă linie de îmbuteliere, precum și noi depozite, laboratoare și spații de birouri, care vor contribui la optimizarea capacității operaționale, ca parte a unei investiții strategice de 50 de milioane de euro începute în 2020.

Noua linie a fost inaugurată oficial pe data de 26 octombrie 2023, cu ocazia primei vizite în România a președintelui și directorului general al Asahi Group Holdings, Ltd., Atsushi Katsuki.

Noua linie de îmbuteliere se bazează pe tehnologie de ultimă generație și este instalată într-o clădire nou construită. Pentru a permite integrarea acesteia, au fost făcute multiple îmbunătățiri din punct de vedere tehnologic, iar demersul a inclus și diverse lucrări de infrastructură. Pentru a opera mai eficient, Ursus Breweries a construit, de asemenea, și un depozit nou la parterul noii clădiri, care are o suprafață de 1.800 mp, și care este destinat depozitării produselor finite, organizând un alt depozit de 1.200 mp pentru ambalaje. Alături de acestea, investiția include noi laboratoare, spații de birouri suplimentare și noi facilități pentru cei peste 200 de colegi care lucrează în fabrica de bere.

Investiția a cuprins și o serie de îmbunătățiri care au în vedere componenta sustenabilității, cum ar fi modernizarea instalațiilor de utilități sau creșterea capacității de recuperare CO2, și va fi continuată până în 2024, când fabrica de bere din Brașov va beneficia și de o nouă instalație de filtrare a berii.

„În urmă cu trei ani, am demarat unul dintre cele mai curajoase proiecte de investiții, centrat pe revitalizarea fabricii noastre din Brașov, o unitate cu o istorie îndelungată în comunitatea locală, datând din 1892, precum și locul de origine al berii numărul unu din România - Ciucaș. În ciuda faptului că am întâmpinat situații imprevizibile, care au avut un impact direct și indirect asupra planului nostru de investiții, ne bucurăm că acum noua linie și noile facilități sunt pe deplin operaționale. Sunt mândru de echipa noastră dedicată și de efortul pe care l-au depus colegii mei pentru atingerea acestui obiectiv. În plus, sunt recunoscător pentru încrederea pe care ne-o acordă Asahi Group Holdings”, a declarat, într-un comunicat transmis StartupCafe.ro, Michał Mrowiec, președintele Ursus Breweries.