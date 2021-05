VIDEO Vezi ce diferențiază cele mai active magazine online din Romania. Studiu e-commerce despre Lideri, Challengeri, Inovatori, Conservatori, în 2021

Ce diferențiază cele mai active magazine din comerțul online românesc? Cum arată, ce instrumente de marketing folosesc și cum le utilizează Liderii, Challengerii, Inovatorii, Conservatorii din e-commerce, în 2021. Sunt întrebări la care caută să răspundă un studiu realizat de un startup românesc de Data Science și Inteligență Artificială din Timișoara.

Tudor Goicea și Vlad Marincaș, sunt doi antreprenori care au făcut studiile în Gemania, au lucrat în multinaționale, în corporații importante, după care au decis să se întoarcă și să fondeze în România o firmă de Data Science (știința datelor) și inteligență artificială (AI), firmă care tocmai a produs un raport care plasează pe un grafic cu patru cadrane, unele dintre cele mai accesate magazine din comerțul online românesc.

Am discutat la Podcastul Antreprenorilor cu doi dintre fondatorii startup-ului InsightOut Analytics despre importanța colectării sistematizate a datelor în comerțul online și, mai detaliat, despre cum arată principalii jucatori din categoria Electronice:

Ce înseamnă prezența digitală și maturitatea digitală în competitivitatea digitală din e-commerce

Cum sunt evaluate magazinele online și cum au fost colectate datele?

Ce categorii din e-commerce intra în studiu? Care sunt principalele constatări ale studiului?

Câți comercianți online au intrat pe harta generală și pe ce criterii? Ce le lipsește celor care nu au intrat pe hartă?

Conservatori/Inovatori, Leaderi/Challengeri. Pe ce criterii au fost distribuite companiile din studiu, în aceste cadrane?

Ce diferențiază Liderii de Challengeri? Ce diferențiază Inovatorii de Conservatori?

Cum ar trebui abordată strategic, dezvoltarea unui marketplace

Ce face un startup de data science si AI pentru e-commerce

StartupCafe.ro: Bine ați venit Tudor și Vlad, la Podcastul Antreprenorilor. Cum ați început cu ideea de a vă întoarce, după ce erați deja plecați cu carierele începute afară.

Vlad Marincaș: Cred că ideea cu startup-ul a început destul de devreme la noi, undeva în facultate.

Noi acolo ne-am cunoscut, am studiat în străinătate, în Germania și, pe vremea respectivă, eram cam juniori, nu aveam o idee concretă așa că fiecare și-a urmat drumul.

Eu am mers mai mult pe partea de economie și finanțe. Colegul meu, Tudor, pe partea de business și de marketing și sales.

Între timp eu am continuat cu master, doctorat în domeniul respectiv, am făcut partea de cercetare academică, am lucrat un an la Banca Centrală Europeană. Încet-încet mi-am dat seama că nu e exact ceea ce vreau să fac și mă gândeam, deja, să mă întorc acasă.

În același timp, a început să înflorească, practic, tot domeniul ăsta de data science, și de inteligență artificială, un domeniu de care suntem foarte pasionați. Aveam background-ul tehnic să facem partea respectivă, așa că s-au aliniat, cumva toate și, împreună cu ceilalți colegi co-fondatori în 2019 am dat drumul.

Tudor Goicea: Cumva, din timpul facultății ne-am dorit să lucrăm împreună. Mai târziu l-am cunoscut și pe co-fondatorul nostru din Germania, Lisardo Erman (CTO) și nu s-au intersectat căile noastre destul de multă vreme până când, acuma, iată-ne împreună întorși, ajutând companii din întreaga Europă pe zona de data science.

StartupCafe.ro: Data science: ce înseamnă asta? Spuneți că e un domeniu care acum e emergent, cum se zice, un domeniu care începe să devină din ce în ce mai căutat. Ce este data science?

În ziua de astăzi începem să generăm volume foarte mari de date. Companiile au început să folosească foarte multe tools-uri (n.r.- instrumente) prin care strâng datele respective. Problema e că de multe ori nu ajung să le fructifice la capacitatea la care ar putea s-o facă. Și aici intervenim noi cu diferite soluții în sensul asta ca să le ajutăm să își atingă KPI (n.r. - indici de performanță) mai bine.

StartupCafe.ro: Ați realizat un raport care analizează competitivitatea digitală și maturitatea digitală a firmelor care au site-uri de comerț online. Ce înseamnă competitivitate digitală și maturitate digitală în termenii pe care-i analizați voi?

Tudor Goicea: Spuneai că nu este prima ediție a raportului. Ai dreptate dar, este prima ediție a raportului pentru România. Este pentru prima dată când facem acest raport uitându-ne, exclusiv, la jucători din România.

Într-adevăr, noi încercăm să evaluăm mediul de e-commerce. Este destul de interesant, poate, și cum am plecat către acest raport. Noi am început să ne facem temele intern, să vedem care jucători sunt mai evoluați, care sunt mai puțin, cât de prezenți sunt diferiții jucători.

Am găsit destul de multe lucruri foarte interesante și am zis: hai să luăm toată informația asta pe care noi am strâns-o destul de greu, printr-un proces îndelungat și să o punem și într-o formă cu care să putem să ieșim din interiorul companiei și să prezentăm și celorlalți ce am găsit.

Avem avem raportul InsightOut Map pe care îl publicăm pentru cinci categorii din e-commerce, în ritm săptămânal. Am publicat chiar acum varianta pentru categoria electronice a raportului, urmează și celelalte categorii - fashion, cosmetice, carți, home&garden -, poate fi descărcat complet gratuit, de pe pagina noastră, nu este un produs comercial.

StartupCafe.ro: Voi, de fapt, nu produceți rapoarte; voi scrieți cod. Sunteți o firmă de soluții software...

Vlad Marincaș: Noi avem două zone mari pe care le atingem cu soluțiile noastre și anume partea de integrare a datelor și stocare și partea de inteligență artificială. În partea de integrare a datelor și stocare, legat de ceea ce discutam înainte de data science, obiectivul nostru acolo e practic să legăm toate datele în aceeași sursă.

De multe ori, sursele sunt foarte diferite, formatul datelor e foarte spart și agregat și vedem astăzi că jucători foarte mari nu reușesc să-și calculeze niște indicatori privind randamentul cheltuielilor de publicitate (ROAS) sau costul de achiziție a clienților sau ceva care e critic pentru businessul lor. Și vedem cerere în sensul ăsta și nevoie foarte mare în piață.

Data Warehouse o reprezintă, practic, fundamentul pe care urmează a fi create capabilitățile de inteligență artificială (AI) ulterioare. E critic să avem un loc în care datele sunt curate și aduse în același loc, după care putem să trecem la soluții mai sofisticate de AI care să poată să crească conversia.

Asta a fost practic întrebarea pe care ne-am pus-o când am început. Noi am avut încredere în background-ul nostru tehnic și știam ce ne-am propus și la ce ne înhămăm însă nu aveam foarte mari cunoștințe despre gradul de digitalizare al companiilor din piață.

Nu știam în ce măsură strâng datele, în ce măsură le folosesc și de acolo am plecat. Ceea ce observăm e că spectrul e foarte larg. Există companii care au făcut un avans foarte mare în sensul asta și stau foarte bine la acest capitol. Pe de altă parte avem companii, cum menționam înainte foarte mari care rămân în urmă. În schimb există drive-ul ăsta, cumva din piață, să se îndrepte spre a strânge datele și a ajunge la un single point of truth.

Tudor Goicea: Aici aș putea să fac o adăugire interesantă. Din ce ne dăm noi seama, jucătorii foarte mari - și dacă vorbim despre comerț - în principiu, întâlnim undeva între 10 și 25% din angajați exclusiv în zona de date.

Ne uităm inclusiv la eMAG - Zalando, (care urmează să intre în România) -, este printre cei care au cea mai mare echipă de date, procentual la numărul de angajați. Apoi, cu cât mergem către jucătorii un pic mai mici e ca și cum departamentele astea întregi dispar; ele nu mai există.

Și atunci răspunsul este, cumva: da, pe zona jucătorilor mici, medii și, deja, spre mari, ei încă nu au capabilitățile dar caută să-și le dezvolte iar jucătorii foarte mari deja fac lucrul ăsta intern.

Motorul de recomandare poate face diferența în conversii

StartupCafe.ro: Cultivarea ideii de a strânge date, într-o organizație, e un element care poate face diferența semnificativă în competitivitate?

Vlad Marincaș: Asta-i exact punctul care face diferența în conversie, putem să măsurăm treaba asta. Una din soluțiile pe care noi o propunem ca flagship în partea de AI e motorul de recomandare. Practic, ce face acest motor de recomandare e că citește tiparele utilizatorilor, se uită la preferințele lor și, în funcție de click-urile pe care le fac utilizatorii, propun recomandări specifice pentru pentru ei.

Și, dacă ne uităm la rezultatele instrumentelor de genul ăsta, vedem că un astfel de tool poate să facă o conversie de două până la cinci ori mai mare.

StartupCafe.ro: Recomandarea clară este mai multă atenție pentru date și, în orice caz, o abordare sistematică în ceea ce privește datele. Spunea Tudor că te uiți spre dimensiunea afacerii și vezi cum un departamentele sau cultura de analiză a datelor dispare pe măsură ce scade dimensiunea afacerii. Magazinele mai mici, sau micii comercianți au vreo șansă să facă acest lucru, să recupereze acest handicap?

Vlad Marincaș: Cu disciplină da, cu siguranță. Vedem din ce în ce mai multe tools-uri în piață care sunt destul de ieftine, care le permit jucătorilor mici să-și analizeze și să strângă datele și să se folosească, din ce în ce mai mult vedem, de capacitățile de AI. Deci, există posibilitatea asta, doar că trebuie puțin schimbată perspectiva din care se construiește digitalizarea și felul în care lucrăm cu datele

StartupCafe.ro: Un mic antreprenor, de exemplu, la ce ar trebui să se uite în acest raport?

Vlad Marincaș: Să se uite la factorii pe se calculează scorurile, pentru că factorii respectivi sunt critici. Și, în sensul ăsta, cineva care e la început de drum ar putea să se uite la ce fac mai mult cei mai mari și să învețe din perspectiva asta.

Criterii de competitivitate digitală

StartupCafe.ro: Hai să vorbim un pic despre cele două aspecte pe care le analizează studiul: competitivitatea digitală, măsurată prin prezența digitală și maturitatea digitală. Care sunt criteriile după care măsurați aceste două aspecte?

Tudor Goicea: Ne putem imagina că o companie de e-commerce este ca o mașină. Prezența digitală este cât de frumoasă frumoasă, cât de mare este mașina, câtă multă lume știe despre brandul respectiv. Și, aici, noi măsurăm vizitatorii pe website, numărul de descărcări ale aplicațiilor mobile, numărul de follow-eri pe social media. Pe zona de maturitate digitală, noi încercăm să ne dăm seama și câte de bun e motorul mașinii.

Ce este interesant este că noi nu avem acces direct în interiorul companiilor, adică nu vine cineva și ne deschide capota și zice: ”băieți, uitați aici, spuneți-ne cum arată lucrurile!”. Trebuie să ne uităm din exterior și le măsurăm viteza le mirosim eșapamentul, ne uităm la cum arată urmele de cauciuc și zicem: ”aha, este o mașină într-adevăr bună sau mai puțin bună”.

Ca să ies din analogia asta, sunt patru mari criterii la care ne uităm pe zona de maturitate digitală. Ne uităm, spre exemplu, la Advertising & Nurturing; aici ne uităm cât de bine pot companiile să își aducă trafic din Ads dar și din emails newsletter.

Ne uităm la visitor engagement, cât de bună este experiența clienților, pe canalele digitale ale diferiților jucători. Aici, spre exemplu, care este ratingul aplicațiilor, cât de mult timp petrec oamenii pe pagini, ne uităm experiența consumatorului și personalizarea experienței consumatorului.

Aici, ne uităm la motoarele de recomandări, cât de bune sunt. Ne uităm la câți pași sunt necesari pentru a cumpăra ceva, câți pași sunt necesari pentru a face un cont și, nu în ultimul rând, ne uităm la viteza de încărcare a paginilor care o să fie tot mai importantă începând cu iunie 2021.

Ca parte din Core Web Vitals, Google începe să indexeze și să arate rezultatele uitându-se foarte atent la viteza de încărcare și am luat asta în calcul. Deci, acesta este motorul pe care noi îl privim de afară.

StartupCafe.ro: Cum colectați datele?

Tudor Goicea: Colectarea este destul de complicată. Cum spuneam, nu avem acces direct intern și atunci foarte multe lucruri măsurăm; intrăm pe site-uri și măsurăm multe lucruri și apoi ne folosim și de surse publice pentru a obține datele. În total, ne uităm cred la 7 sub-dimensiuni și cam 40 și ceva de indicatori unici pentru fiecare jucător.

StartupCafe.ro: Care sunt constatările? Cum arată e-commerce-ul românesc?

Tudor Goicea: Cred că este important să menționez că noi, pentru anul acesta, ne uităm doar la cinci categorii: electronice, fashion, cosmetice, cărți și home - la home intră și home&garden. Nu am luat în calcul jucătorii care nu dețin întregul proces - există jucători precum la Glami.ro care e un agregator și nu au i-am luat în considerare pentru că ei nu dețin zona de checkout.

În plus, am considerat o prezență digitală să fie fiecare prezență unică chiar dacă, câteodată, companiile aparțineau, poate, aceluiași grup. Nu ne-am uitat acționariat, ne-am uitat la identitatea digitală. Lucrurile pe care le găsim sunt destul de interesante, în funcție de categorie. Spre exemplu, găsim că, în zona de electronice, eMAG este un un lider puternic...

StartupCafe.ro: Nici o surpriză, de altfel...

Tudor Goicea: Nicio surpriză, poate, da. Noi ne uităm la date, nu ne-am bazat pe intuiție , ne-am uitat direct la date și, sigur că au și confirmat într-o oarecare măsură intuiția. Observăm, de exemplu, că există categorii în care avem aproape exclusiv jucători din România cum sunt: electronice, cărți.

În categoria Home este balansat - și jucători din România și jucători străini puternici - și există și categorii care sunt dominate de jucătorii străini: fashion și cosmetice, majoritatea jucătorilor care au intrat pe harta noastră sunt jucători străini.

StartupCafe.ro: Câți comercianți online au intrat pe această hartă?

Tudor Goicea: Noi ne-am uitat, în total, la aproape o sută de comercianți, și am selectat în fiecare categorie pe cei șase până la opt cu prezența digitală cea mai mare. Deci, în total sunt 35 sau 36 de jucători în cele cinci categorii.

StartupCafe.ro: Putem să spunem că aceștia sunt cei mai importanți în momentul de față? Ei dau tonul în comerț, pe categoriile respective?

Tudor Goicea: Putem să spunem că aceștia sunt cei cu cele cele șase până la opt mașini cele mai frumoase din fiecare categorie, da!

StartupCafe.ro: Ce le lipsește comercianților care nu au intrat pe hartă?

Tudor Goicea: Comercianților care nu au intrat pe hartă, le lipsește momentan prezența în piață. Asta înseamnă că cei șase până la opt sunt la destulă distanță în fața lor încât ei să nu intre. Singur, este o decizie pe care noi am luat-o, trebuie să tragem linie, nu o să punem câte 30 de jucători pe fiecare pe fiecare hartă și am decis că zona asta de șase până la opt este cea mai relevantă.

Categoria Electronice este dominată magazine online românești

StartupCafe.ro: În categoria electronice, avem un lider clar, e la mare distanță de plutonul doi, ca să folosesc o analogie din atletism. Ce are eMAG în plus față de ceilalți, atât de important încât distanța e destul de mare, din ce se vede pe cadranul acela?

Tudor Goicea: De fiecare dată, în fiecare cadran, comparația este strict intra-categorie. Asta înseamnă că cel mai mare jucător din fiecare categorie - noi dăm un scor între 1 și 5 - va avea scorul de 5 iar cel mai mic va avea scorul de 1 apoi, ceilalți sunt împărțiți în funcție de distanța dintre ei.

Când vorbim despre electronice prezența digitală a eMAG-ului este atât de substanțială încât îi împinge pe ceilalți în jos și îi pune destul de aproape, împreună, în cadran (n.r. - Challengeri). Aș face o mențiune: există jucători care sunt activi în multiple categorii. Noi am fost forțați să-i introducem într-o categorie. Știm că eMAG, de exemplu, este prezent în multe categorii - și în cosmetice, fashion și așa mai departe.

A trebuit să luăm niște decizii și să-i punem în categoria pe care noi am considerat-o cea mai relevantă, în funcție de oferta lor. La fel și elefant.ro care apar în categoria de cărți dar sunt prezenți și în alte categorii.

StartupCafe.ro: În cadranul Challenger-ilor sunt destul de mulți. Există vreo șansă ca cineva din plutonul doi să se desprindă semnificativ să mai reducă din diferență?

Tudor Goicea: Cu siguranță. Acum, desprinderea poate să fie în două direcții: poate să se desprindă din punct de vedere al maturității digitale și să intre în cadranul de Inovatori sau din punct de vedere al prezenței. În principiu cred că drumul intuitiv este că o mai bună maturitate digitală o să ajute și prezența să crească sau, în orice caz, va face investiția în prezența digitală să aibă un return mai bun.

Îmi este greu să spun care jucător o să ajungă aproape de eMAG sau dacă o să ajungă vreunul dar, sigur, există acțiuni concrete care se pot lua pentru a crește cel puțin maturitatea digitală.

StartupCafe.ro: În cadranul Inovatorilor, la Electronice, este, iarăși, un singur rmagazin: evoMAG. Cum definiți inovatorul? De ce evoMAG este singurul?

Tudor Goicea: evoMAG este un jucător surprinzător pentru că, așa cum vedem, nu are o prezență la fel de mare precum Altex sau eMAG dar sistemul lor tehnologic și calitatea interacțiunii sunt foarte, foarte înalte chiar și comparând cu jucători din alte piețe, pe care i-am mai văzut. De aceea și sunt acolo și am fost, desigur, impresionați de ce am găsit.

StartupCafe.ro: Mai există un jucător, CEL.ro, care e reprezentat pe graniță, între Inovatori și Challengeri. Ce mai are de făcut?

Tudor Goicea: Din punct de vedere al scorului, acolo cade pentru că scorul este de la 1 la 5 iar scorul lor este 2,5, deci exact pe graniță. În fiecare raport de tip InsightOut Map pe care noi îl publicăm există, pe a doua pagină, ceea ce numim Score Card.

Acesta este foarte important pentru că pe pagina de Score Card apar toate scorurile - sigur, agregate, totuși -, nu apar cele 40 de dimensiuni, apar mai puține dar, cumva, strânse și, acolo, fiecare jucător poate să vadă cu exactitate care sunt dimensiunile unde au performat mai bine și care sunt cele unde au performat un pic mai rău. Harta este o reprezentare grafică a acestui scor care conține informația.

StartupCafe.ro: Pomeneam mai devreme în discuție despre motorul de recomandare ca instrument de marketing...Cât de important este acest motor de recomandare pentru Challengeri care și-ar propune, să zicem, să reducă diferența față de lider sau față de liderul Inovatorilor?

Vlad Marincaș: Într-adevăr un model de recomandare poate să fie un factor decisiv care să reducă din diferența respectivă. Din ce vedem momentan în piață, există diferite tipuri de modele de recomandări.

Există anumiți jucători care nu folosesc nimic special. Există jucători care folosesc un o soluție de out of the box, plug and play, și există jucători care investesc foarte mulți bani și folosesc soluții foarte personalizate.

Diferența între cele trei clase este că, dacă dacă vorbim de soluții personalizate, acolo vorbim de un model care este făcut specific pentru datele și pentru magazinul respectiv care e capabil să ofere recomandări pentru majoritatea produselor, care poate să ofere atât produse similare, cât și produse complementare, care poate să ofere produse la nivel de utilizator, pe diferite canale.

Aici putem să vedem când intră utilizatorul în site, avem istoricul lui, știm care sunt preferințele user-ului și atunci acesta poate să primească recomandări în sensul asta. Alte canale pe care modelul de recomandare funcționează foarte bine este e-mail marketing-ul pentru că trimite țintit la fiecare utilizator, bazat pe istoricul lui.

E-mail marketing, aplicații native, marketplace-uri

StartupCafe.ro: Vlad, e-mail marketing-ul mai are căutare?

Vlad Marincaș: Din ce vedem noi și din datele pe care le avem, e încă un motor destul de important și jucătorii mari încă se folosesc de el. Și nu doar că se folosesc de canalul de e-mail marketing ci și inovează pe canalul de e-mail marketing.

StartupCafe.ro: Cu ce soluții ai putea să inovezi în e-mail marketing?

Vlad Marincaș: Exact despre ce vorbeam înainte: modelul de recomandare. Modul principal în care se face e-mail marketing e printr-un newsletter care, poate, nu-i personalizat. În momentul în care noi trimitem utilizatorului ceva personalizat, rata de conversie crește; aici avem experiența cu imobiliare.ro care a reușit să crească rata de conversie din e-mail-urile standard cu imobile care au apărut noi, față de e-mail-urile clasice, la de 2 până la 5 ori.

Canalul de e-mail marketing a fost cumva abuzat, să zicem, în ultima vreme. Foarte mulți jucători din zona de e-commerce au recurs la el și au trimis multe newsletter-e. Una din soluțiile pe care le propunem este tot modelul de recomandare care poate să trimită targetat și specific, la fiecare utilizator, recomandări cu produsele bazate pe istoricul utilizatorului.

StartupCafe.ro: Unul dintre elementele pe care voi le evaluați când măsurați competitivitatea digitală este aplicația nativă. Ce se poate face ca aplicația să devină mai eficientă?

Vlad Marincaș: Sunt aceleași puncte pe care le avem și în partea de web. Avansurile care se care se pot face într-o parte pot fi făcute și în cealaltă parte astfel încât aplicația să devină mai performantă, să fie mai mult descărcată.

Tudor Goicea: Ca să o legăm din nou de zona de recomandări: aplicațiile au un mare avantaj, ele fiind native pe telefon, că avem acces la aceste push notifications. Exact ca și mailul acestea pot fi abuzate, având ca urmare acțiunea utilizatorului de a le trece pe silent sau pot fi făcute foarte inteligent și foarte relevant pentru utilizatori exact cu soluții de tipul motorului de recomandare sau segmentarea foarte atentă a clienților foarte atentă și, sigur, pot să crească semnificativ conversia din aplicație.

StartupCafe.ro: O bună parte dintre cei care sunt în studiul de din categoria electronice au și marketplace-uri. Aici cum stau lucrurile?

Tudor Goicea: Întrebai, mai devreme, cum pot jucătorii să progreseze? Cred că rețeta nu este imitarea pentru că dacă ajungem chiar și la o imitare perfectă diferența o vor face bugetele cu care este destul de greu să concurezi. Și, atunci, diferența este alegerea nișelor, produselor, canalelor, instrumentelor corecte. Zona de marketplace este o zonă în care se pot dezvolta jucătorii și știm de asemenea inițiative importante pentru elefant.ro, pentru CEL.ro.

Din punctul nostru de vedere, marketplace-ul este un cu totul altfel de animal. Noi lucrăm cu clienți, de exemplu, din Marea Britanie, pe zona de data warehousing, unde îi ajutăm să strângă toate datele din Amazon. Dacă ne uităm la ce oferă Amazon pe Amazon Seller Central, este un produs întreg. Ceea ce se oferă seller-ului este un produs, e cu totul alt joc decât jocul tradițional de e-commerce.

La baza unei strategii de marketplace cred că ce oferim cu adevărat seller-ului este critică. A avea un data warehouse (n.r. - depozit de date) de care spuneam mai devreme devine foarte important pentru că, de undeva, vrem să-i servim rapoarte despre cât de bine merg produsele lui, despre unde sunt produsele ui cu curierul, despre cum să-și optimizeze stocul.

Sunt soluții pe care jucătorii foarte mari din strainatate - spuneam despre Amazon - le oferă și care nu sunt ușor de nu sunt ușor de dezvoltat. Cred că pentru unii jucători poate avea sens marketplace-ul dar este un lucru complex.

StartupCafe.ro: Din experiența pe care o aveți cu clienții internaționali, pe piețele din afara României, ce fac ei diferit față de jucătorii din România?

Tudor Goicea: Un lucru foarte interesant în e-commerce este ceva ce, cumva, bântuie tot e-commerce-ul: este creșterea. E-commerce-ul este o verticală care a tot crescut, de-a lungul timpului, și n-ar trebui să ne uităm la cât de bine au crescut jucătorii, ci cât de bine au crescut unii față de alții, ca să le măsurăm performanța. Pentru că verticala, în sine, crește.

Un rezultat al acestei creșteri puternice care în Vest a fost accentuată în trecut și acum România este și mai accentuată și, sigur, că și pandemia din 2020 accentuează aceeași creștere, este faptul că datele au ajuns să fie foarte împrăștiate. Business-ul nu funcționa foarte bine, fără ca neapărat să strângem datele într-un loc.

Fiecare departament făcea ce credea că trebuie să facă - foarte ”siloed data” (n.r. - date colectate doar departamental) -, foarte distanțate departamentele, unele față de altele, și businessul touși mergea foarte bine și aproape că nu era nevoie să te uiți la ROAS, cum spunea Vlad mai devreme, pentru că funcționa.

Adică, sigur, câtă vreme este peste 1 - și ai putea să spui intuitiv că este peste 1 - turnăm bani pentru ca se și întorc. Acei jucători care reușesc să concureze și mai eficient, să bată piața sunt aceștia care reușesc să se și uite la date. Dar, vedem exact aceleași probleme și în vest și în România.