Reacția TikTok la amenda GDPR de 345 milioane EUR primită de la UE

TikTok a reacționat la decizia autorității irlandeze de protecție a datelor personale (DPC) de a sancționa compania cu 345 milioane EUR pentru încălcarea Regulamentului GDPR.

Potrivit DPC, TikTok a încălcat Regulamentul GDPR al UE atunci când a prelucrat informațiile confidențiale ale minorilor care folosesc platforma.

Acum, TikTok susține că argumentele autorității irlandeze în luarea deciziei de a aplica amenda „nu mai sunt relevante ca urmare a măsurilor pe care le-am introdus la începutul lui 2021 - cu multe luni înainte ca investigația DPC să înceapă”.

„Credem că setările noastre au oferit întotdeauna utilizatorilor control asupra alegerii unui cont public sau privat, dar în ianuarie 2021 (cu opt luni înainte ca DPC să înceapă investigația), am devenit prima platformă majoră care a setat în mod implicit ca private toate conturile existente și noi ale celor cu vârsta cuprinsă între 13 și15 ani. De asemenea, am implementat și alte schimbări importante pentru a îmbunătăți în continuare măsurile de confidențialitate pentru utilizatorii tineri:

Adolescenții cu vârsta între 13 și 15 ani au mai puține opțiuni atunci când pot alege cine poate să lase comentarii. Acum au rămas doar variantele „Prieteni” și „Nimeni”, iar varianta „Toată lumea” a fost eliminată;

Am schimbat setările pentru „Duet” și „Combinare” astfel încât nicio persoană de pe TikTok să nu poată folosi aceste funcții pentru conținutul creat de cei cu vârsta sub 16 ani (pentru cei cu vârsta de 16 și 17 ani, aceste opțiuni au fost setate în mod implicit doar pentru „Prieteni”);

Am oprit în mod implicit opțiunea „Sugerează contul tău altor persoane” pentru adolescenții cu vârsta între 13 și 15 ani.

În plus, în cursul acestei luni, vom începe să implementăm un nou flux de înregistrare a conturilor pentru utilizatorii noi cu vârsta de 16 și 17 ani, care vor fi preselectate în „conturi private”.

Control Parental (Family Pairing)

Introdusă în 2020, funcția Family Pairing le permite părinților și tutorilor să-și conecteze contul lor TikTok cu cel al adolescentului, pentru a vedea și a ajusta varietatea de conținut și setările de confidențialitate.

Din noiembrie 2020, dacă utilizatorii cu vârsta de 16 și 17 ani aveau deja dezactivată mesageria directă, părinții și tutorii nu au au mai avut posibilitatea să activeze mesajele directe (pentru și mai multă claritate, mesajele directe pentru cei cu vârsta între 13 și 15 ani au fost de asemenea dezactivate la începutul lui 2020).

Am continuat să dezvoltăm funcția Family Pairing de-a lungul timpului - noile funcții adăugate la începutul acestui an permit părinților și tutorilor: să personalizeze limitele zilnice de utilizare a ecranului; să acceseze rezumatul timpului de utilizare a ecranului al adolescentului; să programeze oprirea notificărilor; și să activeze instrumentul de filtrare a conținutului, pentru a interzice conținutul care include anumite cuvinte sau hashtag-uri să apară pe feed-ul adolescentului.

În luna martie, am început să îndemnăm comunitatea noastră să învețe mai multe despre Family Pairing și, până în prezent, informațiile au ajuns la peste 500 de milioane de oameni. Prin Family Pairing, susținem peste 1 milion de adolescenți și familiile lor să stabilească limite în funcție de nevoile lor individuale.

Mai multă transparență pentru utilizatorii tineri

În efortul de a consolida și mai mult protecția pentru utilizatorii tineri, am făcut mai ușoară înțelegerea setărilor de confidențialitate pentru aceștia. În iulie 2020, am oferit utilizatorilor sub 18 ani un rezumat al Politicii noastre de Confidențialite adecvat pentru vârsta lor și am continuat să dezvoltăm resursele noastre odată cu lansarea Ghidului de Confidențialitate pentru Adolescenți (Privacy Highlights for Teens) în septembrie 2022, care reprezintă o serie de videoclipuri pentru a ajuta utilizatorii tineri să înțeleagă mai bine cum sunt colectate și utilizate informațiile lor.

La începutul acestui an, am actualizat și materialele din Centrul de Ajutor pentru a explica mai clar faptul că videoclipurile unui cont public pot fi văzute de oricine din cadrul sau din afara TikTok. Această măsură adresează o altă critică adusă de DPC, care a afirmat că felul în care utilizăm cuvintele „oricine” și „toată lumea” ca modalitate de a descrie cine poate vedea conținutul unui cont public nu a fost suficient de clar.

Vom continua să actualizăm de asemenea politica noastră de confidențialitate, conținutul din cadrul Ghidului de Confidențialitate pentru Adolescenți și materialele din Centrul de Ajutor pentru a diferenția cât mai clar conturile publice și cele private.

Adresarea asigurării vârstei

În timp ce nici DPC, nici Comitetul European pentru Protecția Datelor nu au constatat că măsurile TikTok de asigurare a vârstei au încălcat GDPR, având în vedere importanța subiectului la nivel de industrie, am vrut să evidențiem munca pe care o facem pentru a ne asigura că TikTok rămâne o platformă doar pentru utilizatorii cu vârsta peste 13 ani.

În primul rând, am implementat un portal neutru de verificare a vârstei (neutral age gate) care le impune persoanelor să completeze data de naștere, fără „indicii” care să le sugereze vârsta „corectă”. Dacă cineva încearcă să creeze un cont, dar nu îndeplinește cerințele noastre privind vârsta minimă, îi suspendăm posibilitatea de a crea un alt cont.

Angajamentul nostru legat de respectarea cerințelor privind vârsta minimă nu se termină odată cu portalul de vârstă și facem o serie de pași suplimentari pentru a identifica și elimina conturile suspectate că aparțin unor persoane cu vârsta sub cea necesară, inclusiv: