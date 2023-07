Premierul Ciolacu: Nu se vor elimina facilitățile fiscale pentru sectorul IT / La construcţii şi la agricultură avem facilităţi la CASS, vom lua o decizie cu actorii din domenii

Premierul Marcel Ciolacu a declarat luni că nu a existat nicio discuţie şi nu va exista de scoatere a facilităţilor de la IT şi că este o minciună şi o dezinformare că s-ar fi discutat aşa ceva, potrivit News.ro.

El a precizat că la construcţii şi la agricultură sunt însă facilităţi la CASS, iar în acest caz vor lua „o decizie cu actorii din domenii, pentru că avem un jalon trecut în PNRR, pe care dacă nu îl îndeplinim pierdem bani şi pierdem reforme şi care spune ca treptat până în 2026 să scoatem aceste facilităţi”.

„Ştim cu toţii că la un moment dat, România a avut un deficit de 9,2%, cel mai mare deficit din UE, el venind după unde deficit de sub 3%, după o datorie externă a României de aproximativ 37%. Toate aceste lucruri s-au întâmplat într-o perioadă foarte scurtă, sub un prim-ministru accidental om de stat în România, sperăm ca astfel de accidente să fie din ce în ce mai rare şi am ajuns la o provocare, România fiind saingurul stat care are un acord în ceea ce priveşte încadrarea în deficit. Anul acesta trebuie să ne încadrăm într-un deficit pe 4,4.0 Există o execuţie bugetară până la jumătatea anului, raportată de Ministerul de Finanţe şi este normal să avem şi o analiză pentru că obiectivul României este de a se încadra în acest deficit, astfel încât dobânzile de refinanţare să nu crească şi faptul că acest acest acord cu Comisia, care poate să influenţelze eventualele fonduri europene adresate României şi cel mai grav, ar afecta implementarea reformelor din PNRR”, a spus Marceln Ciolacu.