Majoritatea patronilor cu angajați part-time fac concedieri în urma suprataxării salariilor de la 1 august 2022 (Sondaj Consiliul IMM)

Majoritatea patronilor care au personal part-time și care au participat la un sondaj online realizat de Consiliul Național al IMM-urilor, au declarat că vor concedia din angajații încadrați cu contract pe timp parțial de lucru, în urma suprataxării salariilor minime pentru această categorie de lucrători, aplicată de Guvern începând cu 1 august, prin Ordonanța 16/2022.

La sondajul Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR), 54,3% dintre antreprenorii respondenți au spus că au salariați încadrați cu salariul minim cu contract pe timp parțial de lucru. Dintre aceștia, majoritatea covârșitoare, 47,4 puncte procentuale, au spus că au între 1 și 4 salariați part-time, iar restul de 7,3% au cel puțin 5 astfel de angajați.

Dintre întreprinzătorii care au salariați pe timp parțial de lucru cu salariul minim, 59,7% au declarat că vor face concedieri în rândul acestor lucrători, în condițiile în care, de la 1 august 2022, pentru angajații part-time cu salariul minim pe economie se vor plăti contribuții la asigurările sociale la nivelul salariului minim întreg.

19,9% dintre patronii cu astfel de angajați au spus că vor suporta diferența de bani la CAS la salariul minim întreg. De asemenea, 13,6% au spus că soluția lor este să treacă angajații part-time la contract cu normă întreagă de lucru, plătindu-le salariul minim în întregime, cu toate taxele aferente.

Restul de 6,8% dintre acești respondenți au afirmat că le vor crește angajaților part time remunerațiile la nivelul salariului minim întreg, cu toate taxele aferate, dar îi vor lăsa să muncească tot timp parțial.

Mai departe, dintre patronii care vor da afara angajați part-time, aproape jumătate (47,7%) au afirmat că vor renunța la toți salariații pe care îi au cu contract pe timp parțial de lucru. De asemenea, 26,1% dintre antreprenorii care vor face concedieri vor renunța la 1 angajat, iar 22,5% vor concedia între 2 și 5 angajați part-time.

Efectul majorării impozitului pe dividende - investiții mai mari în firme

Prin ordonanța 16/2022, se extinde scutirea de impozit pe profitul investit și pentru investițiile în active utilizate producție și procesare și în activele de retehnologizare. În schimb, impozitul pe dividende va crește de la 5% la 8%, de la 1 ianuarie 2023.

Ca urmare a acestor măsuri, 55,5% dintre patronii respondenți la chestionarul CNIPMMR au spus că vor reinvesti o parte din profitul firmei, iar cealaltă parte o vor scoate din firmă sub formă de dividende pentru care vor aplica impozitul de 8% datorat statului.

De asemenea, 28,3% au spus că vor reinvesti tot profitul firmei și nu vor mai scoate dividende, astfel încât compania să beneficieze de scutirea de impozit pe profitul reinvestit.

Restul de 16,2% dintre respondenți au spus că vor scoate tot profitul sub formă de dividende, cu aplicarea impozitului majorat la 8%.

Referitor la măsura de extindere a facilităților fiscale acordate la reinvestirea profitului, 19,9% dintre respondenți au spus că această modificare de Cod fiscal îi determină să investească întregul profit înapoi în firmă. De asemenea, 38,2% dintre patronii participanți la sondaj au spus că vor mări procentul alocat din profit pentru investiții față de procentul alocat pentru dividende. 41,9% au spus că vor reinvesti din profit ca înainte.

O altă modificare de Cod fiscal operată prin Ordonanța 16/2022 este scăderea de la 1 milion de euro la 500.000 de euro a plafonului cifrei de afaceri până la care firmele pot opta pentru plata impozitului pe venitul microîntreprinderii (1%) în loc de impozit pe profit (16%).

La întrebarea privind măsura in care au fost afectați de schimbarea regimului fiscal al microîntreprinderilor prin reducerea plafonului de la 1 milion de euro la 500.000 de euro, 35,8% din respondenții la sondajul CNIPMMR au indicat in mare măsură, 26,8% in mica măsură, în timp ce o pondere de 37,4% dintre cei chestionați au declarat că nu au fost afectați.

De asemenea, de la 1 ianuarie 2023, microîntreprinderile fără salariați vor trece de la impozit pe venit (3%) la impozit pe profit (16%).

37,4% dintre respondenții la chestionar au declarat că nu sunt deloc afectați de această măsură, 15,2% au spus că sunt afectați „în mică măsură”, iar 47,4%, „în mare măsură”.

CNIPMMR a realizat sondajul în perioada 25-28 iulie 2022, pe Google Forms. La chestionar au participat 1.179 de respondenți din toate cele 3 categorii de întreprinderi care formează sectorul IMM-urilor (micro, mici și mijlocii) plus întreprinderi mari, ONG-uri, PFA și cabinete medicale. Majoritatea covârșitoare a respondenților, 74,1% au fost microîntreprinderi, iar 12,2% au fost firme mici.

Descarcă de AICI tot sondajul CNIPMMR privind impactul măsurilor fiscale recent adoptate de Guvern.