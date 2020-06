Patronul CoinFlux a făcut tranzacții cu bitcoin din fraude, într-o schemă de spălare de bani (autoritățile americane)

Patronul exchange-ului românesc de criptomonede Coinflux, Vlad Călin Nistor, a recunoscut în fața autorităților americane că a participat la o schemă de spălare de bani prin care a schimbat criptomonede bitcoin provenite din fraude pe internet în monedă fiat în valoare 1,8 milioane de dolari - a transmis recent Departamentul de Justiție al SUA.

Reamintim că în decembrie 2019, Nistor a fost arestat de autoritățile române pentru participarea la fraude, iar activitatea platfromei sale de schimb de criptominede, CoinFlux, considerată cea mai mare din România, a fost blocată. Nistor a fost extrădat în SUA la cererea autorităților americane, iar în luna mai 2020 a pledat vinovat pentru participare la o schemă de fraude și splălare de bani.

În total, 20 de persoane au fost implicate într-o așa-numită rețea RICO - o grupare de crimă organizată, cu activități sofisticate în SUA și România de „mai multe milioane de dolari”. 15 acuzați - români - au pledat vinovat în fața unui judecător din statul american Kentucky, alți doi se vor judeca, iar trei sunt fugari - potrivit unui comunicat al Departamentului de Justiție al SUA, din 11 iunie 2020.

Pe scurt, gruparea dădea anunțuri false pe site-uri de profil, precum Craiglist sau eBay, în SUA, cum că scoteau la licitație mașini la prețuri convenabile. Românii susțineau că mașinile aparțineau unor militari care plecau în misiuni. Amatorii de chilipiruri, cetățeni americani, plăteau pe internet și nu mai primeau nicio mașină. Pe urmă, membrii grupării infracționale făceau transferuri în criptomonede în România și schimbau în lei sau altă monedă fiat, prin CoinFlux.

Bogdan-Stefan Popescu, în vârstă de 30 de ani, patronul unei spălătorii auto din București, a recunoscut că, începând cu anul 2013, primea criptomonede obținute de complicii săi prin fraude pe internet. Tot el este cel care coordona și postarea anunțurilor frauduloase, sub identități false, prin care atrăgea victimele.

Popescu primea bitcoini din SUA, de la alți membri ai grupării. Liviu-Sorin Nedelcu, 34 de ani, și Beniamin-Filip Ologeanu, 30 de ani, convingeau victimele să plătească pentru bunuri inexistente, în SUA, preluau plăți în dolari, pe internet de la acestea, iar apoi schimbau dolarii în bitcoin.

Criptomonedele ajungeau mai departe la Bogdan-Stefan Popescu, la București. El trimitea mai departe criptomonedele către Nistor de la CoinFlux. Vlad-Călin Nistor, 33 de ani, a peldat vinovat, recunoscând că a schimbat bitcoin pentru membrii din România ai grupării, cunoscând că monedele virtuale proveneau din infracțiuni. De exemplu, fondatorul și proprietarul platformei CoinFlux a recunoscut că a schimbat bitcoin în valoare de 1,8 milioane de dolari în monedă fiat pentru Bogdan Popescu - potrivit autorităților americane.

La operațiunea de identificare și prindere a membrilor grupării au participat o serie întreagă de instituții de aplicare a legii din SUA, cu asistență din partea unor instituții din România.

Din partea SUA, 9 institițiile au fost implicate în investigații și în extrdarea a cel puțin 12 români: U.S. Secret Service (serviciu federal care se ocupă cu protecția președintelui SUA, dar și cu combaterea falsificării de monedă), Kentucky State Police (poliție statală), Lexington Police Department (poliția orașului Lexington), IRS Criminal Investigation (Fiscul), U.S. Postal Inspection Service (serviciu federal de aplicare a legii, din cadrul Poștei), Organized Crime Drug Enforcement Task Forces (OCDETF), International Organized Crime Intelligence and Operations Center (IOC-2), Criminal Division’s Money Laundering and Asset Recovery Section (Secția de combatere a splării banilor și de recuperare a prejudiciilor), precum și Criminal Division’s Office of International Affairs (Divizie de combatere a criminalității) ale Departamentului Justiției SUA.

Din partea României, au oferit asistență Poliția Română (Serviciul de Combatere a Infracțunilor Cibernetice) și DIICOT.

Înființat în anul 2015, la Cluj, exchange-ul de criptomnede CoinFlux a avut în anul 2018 o cifră de afaceri de 3,5 milioane de dolari și un profit de 544.000 de dolari, conform datelor oficiale colectate de Termene.ro . Firma Coinflux Services SRL era deținută de fondatorul Vlad Călin Nistor (90%) și de Ioana Andra Barac (10%).