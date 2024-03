Ministrul Finanțelor: e-Factura simplificată va putea fi folosită de miercuri

Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a anunțat luni că e-Factura simplificată va putea fi folosită de miercuri, 6 martie 2024, potrivit Agerpres.

Ultimele teste pe aplicația simplificată pentru firmele mici care nu au un volum mare de facturi s-au făcut luni, a precizat acesta la Palatul Parlamentului, conform sursei citate.

„Astăzi am avut ultimele teste pe e-Factura minimal. Sper ca începând de miercuri să poată să fie folosită de către toţi. Înseamnă că am simplificat-o la maxim. Ca să aveţi o imagine asupra a ceea ce înseamnă simplificarea - am redus numărul de câmpuri de la 160 la 50, astfel încât contribuabili mici să poată să folosească e-Factura şi să fie mult mai prietenoasă sau pot să folosească astfel încât astăzi cele 50 de milioane de facturi cu o valoare de peste 550 de miliarde de lei să deservească statul român în colectarea impozitelor şi taxelor”, a spus ministrul Boloș.