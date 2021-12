Microîntreprinderile cu cifră de afaceri peste pragul de 500.000 Euro ar putea trece la impozit pe profit de 16%

Firmele românești cu cifră de afaceri de 500.000-1 milion de euro ar putea trece de la impozitul de 1% sau 3% pe venitul microîntreprinderii la impozit de 16% din profit sau la impozit specific HoReCa (după caz), începând cu 1 iulie 2022, potrivit unor discuții care au avut loc în coaliția de guvernare PSD-PNL-UDMR.

„Am discutat despre buget, am mers înainte cu o proiecţie care să ne facă să avem un buget până în Crăciun, asta este dorinţa premierului. Am venit cu măsuri fiscale, au venit ministrul Finanţelor Publice, Ministrul Muncii, cu impactul măsurilor, în buget. Mă bucur că am stabilit un prag care să nu fie de 100.000 de euro, cum era propunerea iniţială, ci am reuşit să îl ducem la 500.000 de euro, în ceea ce înseamnă cifra de afaceri pentru microîntreprinderi, în România existând peste 420.000, din totalul de 700.000 de societăţi comerciale, care sunt microîntreprinderi şi care plătesc impozit pe cifra de afaceri. Considerăm că trebuie să sprijinim în continuare pe aceştia, chiar dacă pragul scade un pic, dar era prea mult să scadă la 100.000 de euro" - a anunțat prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan, la emisiunea Talk News de la Profit TV, citat de agenția News.ro.