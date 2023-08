138 de companii și 6 organizații din IT cer Guvernului să mențină facilitățile fiscale pentru angajații din domeniu

Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii (ANIS) și alte 138 de companii și 5 organizații din industria IT prezente în România cer Guvernului să nu adopte măsuri fiscale care ar afecta 80% dintre IT-iști.

ANIS, „138 de companii și 5 organizații semnatare (Asociaţia Business Service Leaders, Asociatia Cluj IT - Cluj IT Cluster, Asociația Sibiu IT, Transilvania IT Cluster, Asociația Centrelor de Inovare Digitală din România - RODIH), au adresat Guvernului României un Memoriu pentru a semnala impactul pe care îl pot avea modificările din codul fiscal vehiculate în presa națională din ultimele zile, mai exact impozitarea veniturilor salariaților din industria de IT care depășesc suma de 10.000 lei brut”, se arată într-un comunicat transmis, vineri, StartupCafe.ro.