Un mare importator de mașini noi vrea reglementări împotriva celor care aduc auto SH din străinătate

Un mare importator de mașini ar vrea ca autoritățile române să introducă reglementări noi împotriva celor care aduc în România mașini second-hand din străinătate.

„Am fost, de-a lungul timpului, mai critici referitor la intrarea masivă a mașinilor vechi second-hand în România. Situație pe care, până astăzi, n-am reușit să o aducem sub control. În continuare suntem sufocați de valul de rable care intră, an de an, în țară. Nu facem altceva decât să curățăm curțile celor din vestul Europei de mașini care, altfel, ar fi casate. Efectele negative sunt cunoscute: de la calitatea aerului pe care îl respirăm până la expunerea la accidente din cauza stării tehnice a mașinilor vechi. Aceasta din urmă este, în unele cazuri, precară. Nu în ultimul rând din cauza pieselor de schimb pentru sisteme de siguranță care sunt refolosite. Lucru total interzis! S-ar impune o schimbare de legislație, dar nu voi face eu sugestii în acest sens”- a declarat directorul Porsche România, Brent Valmar, citat, marți, de Economica.net.