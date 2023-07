Consiliul IMM: 70.000 de microîntreprinderi vor trece la impozit de 16% pe profit, dacă va scădea pragul cifrei de afaceri la 250.000 EUR

Aproximativ 70.000 de firme care plătesc în prezent impozit de 1% pe venitul microîntreprinderii vor trece la impozit de 16% pe profit, dacă Guvernul va scădea pragul cifrei de afaceri de la 500.000 de euro la 250.000 de euro, de încadrare ca micro - estimează Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR), principala federație de patroni IMM.

Președintele Consiliului IMM, Florin Jianu, a avertizat, joi, într-o conferință, că trecerea acestor microîntreprinderi la impozit pe profit de 16% ar putea genera, de fapt, mai puține venituri la bugetul de stat.

În sectorul hotelier, el a avertizat și asupra faptului că o eventuală eliminare a voucherelor de vacanță pentru bugetari ar conduce, de fapt, la scăderea veniturilor la bugetul de stat.

Președintele Consiliului IMM, Florin Jianu, a mai spus că Guvernul trebuie să mențină facilitățile fiscale aplicate lucrătorilor din construcții, agricultură și industria alimentară. În schimb, el este de părere că scutirea de impozit pe salariile unor lucrători din sectorul IT nu mai este necesară.

De asemenea, patronii IMM propun guvernanților să dea afară din funcționarii din administrația centrală și locală și să introducă un impozit suplimentar marilor companii, pentru a acoperi deficitul bugetar și a păstra facilitățile fiscale pentru microîntreprinderi și angajații din construcții, agricultură și industrie alimentară.

Vali Priceputu, vicepreședinte CNIPMMR, a propus astfel un set de variante pentru Guvern.

De asemenea, patronii IMM se tem și de eventualitatea creșterii TVA în sectorul HoReCa.

„Acest TVA, dacă se aplică, de la 9% la 19%, va ucide toată industria. Nu România a inventat această deducere de TVA pentru HoReCa, ea funcționează pentru toate țările la nivel european, Germania are 7%, Austria are 6%. Dacă noi vom majora la 19%, o să urcăm pe podium, o să fim a treia națiune din Europa, după Danemarca și Marea Britanie. Am avut anul 2020 cu pandemie, am avut 2021 cu 7 luni de restricții, cu promisiuni de ajutoare pe HoreCa2, care au fost numai promisiuni, fiindcă nu a mai fost bugetul necesar. Cât am mai supraviețuit din industrie, am încercat să reconstruim industria ospitalității în România, iar pe final de 2022 am sărit cu TVA de la 5% la 9%. Au trecut 6 luni, nu avem predictibilitate, nu știm cum să ne facem bugetul de venituri și cheltuieli, fiindcă eu, dacă plătesc cu 10 procente mai mult, pot să mor. Este o industrie pe care probabil cineva vrea să o distrugă. Vreau să cerem și noi acele facilități fiscale de care colegii noștri au avut parte în agricultură, industrie alimentară, construcții. Noi ne simțim discriminați că nu am avut parte de aceste facilități și avem nevoie de ele” - a spus Călin Cozma, președintele executiv al Federației Patronatelor din Industria Ospitalității (FPIOR).