Firme din Transilvania IT Cluster: „Renunțarea la scutirile de taxe din sectorul IT va avea un impact negativ asupra organizațiilor” / Ce soluții propun

Propunerea ministrului Finanțelor de a renunța la scutirile de taxe din sectorul IT va avea un impact negativ asupra firmelor din acest sector, spun managerii de companii IT, potrivit unui sondaj.

96% dintre managerii companiilor IT membre ale Transilvania IT Cluster sunt de părere că renunțarea la scutirile de taxe din sectorul IT va avea un impact negativ asupra firmelor pe care le conduc.

Doar 4% din companiile care au participat la sondaj cred că măsura avansată de ministrul Finanțelor nu le-ar afecta compania.

Managerii de companii IT din comunitate au făcut și o listă cu posibilele măsuri care ar diminua impactul negativ, cum ar fi introducerea altor facilități fiscale, sprijin pentru implementarea proiectelor de digitalizare și inovare, suport pentru investiții în IT sau chiar ”o perioadă de grație de cel puțin 18 luni de la decizie până la aplicarea măsurii”.

Alte propuneri ale directorilor de firme IT:

„ Renunțarea la facilitățile fiscale în cazul în care se continuă pe direcția respectivă ar trebui făcute treptat pe o perioadă de câțiva ani într-un plan bine pus la punct pentru a reduce impactul negativ și a oferi timpul necesar companiilor înspre a face tranziția într-un mod sănătos. Pe lângă acest aspect, ar putea fi introduse diferite plafoane (fie pe cifra de afaceri, fie pe profit) pentru a stimula companiile la început de drum și ecosistemul de startup-uri ”;

și a oferi timpul necesar companiilor înspre a face tranziția într-un mod sănătos. ”; „Având în vedere direcțiile la nivel de Uniunea Europeană prin care se dorește creșterea competitivității la nivel geopolitic ar putea fi înlocuite prin stimulente pe zona de cercetare mai ușor și mai rapid accesibile și de către IMM-uri. În modul acesta sunt susținute companiile care inovează, ceea ce poate reprezenta o creștere producție care se reflectă într-o creștere a PIB-ului cât și a autonomiei țării”;

„ Un proces intensiv și deschis de transformare digitală a tuturor sectoarelor economice, în principal a administrației, bazat pe date deschise, unde toate sistemele naționale furnizează API de interoperabilitate, astfel încât companiile locale mici-medii să poată furniza soluții locale adaptabile și interoperabile cu cadrul național ”;

”; „ Stimularea participării firmelor românești la digitalizarea acestor procese administrative prin facilitarea accesului acestora la achizițiile publice pentru sisteme naționale , inclusiv prin utilizarea unor metode noi de achiziții”

, inclusiv prin utilizarea unor metode noi de achiziții” „ Stimularea parteneriatelor reale între companii și administrație sau universității prin finanțarea prioritară a proiectelor în parteneriat efectiv ”;

”; „Stimularea Parteneriatelor Public Private pentru implementarea proiectelor de digitalizare”.

Firmele IT membre ale Transilvania IT Cluster transmit că încurajează „un dialog deschis, transparent și care să ofere predictibilitate în adoptarea oricăror măsuri, pentru a nu crea efecte negative în lanț. Astfel, asigurăm deschiderea și parteneriatul nostru, intermedierea dialogului între autorități și companiile din domeniu pe care le reprezentăm, pentru a gândi impactul acestor măsuri pe termen mediu și lung. La fel, celelalte asociații de profil din țară, care acționează la nivel regional și național, pot fi și ar trebui să fie incluse în aceste discuții”.

„Considerăm că numai acest dialog continuu va ajuta sectorul IT să își mențină competitivitatea, să ajungă la ținta propusă de 10% din PIB și să acționeze ca un adevărat motor al economiei”, spun managerii de firme IT.

Sondajul a avut loc în perioada iunie - iulie 2023. Au fost invitați să răspundă la întrebări managerii companiilor din domeniul IT, membre ale clusterului.