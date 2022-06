ANAF va controla sute de mii de persoane fizice, inclusiv oameni de afaceri care şi-au creditat propriile firme

ANAF va începe, de la 1 iulie 2022, o campanie de controale la persoane fizice care dețin averi considerate a fi mari, inclusiv la oameni de afaceri care și-au împrumutat propriile firme, a declarat, vineri, președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Lucian Ovidiu Heiuş.

Într-o conferință de presă, el a susținut că ANAF a făcut o analiză din care a rezultat că 561.000 de persoane fizice ar fi acumulat în total venituri de 20 de miliarde de euro în plus față de cele pe care le declaraseră. Inspectorii ANAF se vor uita inclusiv pe Facebook și alte rețele sociale să vadă cu ce se laudă românii, pentru a-i putea taxa ulterior.

„Am luat din bazele noastre de date ale ANAF-ului şi din bazele de date ale altor instituţii ale statului, primării, în special, şi conturi bancare şi am văzut în fiecare an ce bunuri mobile şi imobile s-au achiziţionat de fiecare persoană în parte, cum au evoluat sumele de bani în conturile bancare, cu cât, cu ce sume şi au creditat propriile societăţi, cu ce sume şi-au majorat capitalurile societăţilor pe care le au sau ce alte cheltuieli au putut să angajeze. Sunt convins că nu am reuşit să găsim toate cheltuiele pe care le-au angajat, că nu avem bazele de date suficient de bine puse la punct. Şi după aceea am luat şi am verificat pentru fiecare CNP în parte ce venituri au declarat. Legea spune în felul următor: dacă există o diferenţă de 10 la sută dintre venitul estimat şi venitul declarat, dar nu mai puţin de 50 000 de lei, deja există o neconcordanţă la declarare. Există deja un risc în acest domeniu”, a susținut Heiuş, citat de News.ro.