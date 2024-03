ANAF: Nou termen pentru ieșirea din sistemul de impozitare al microîntreprinderilor

Adrian Miron

Intreb si eu, ca nespecialist: ce e cu toata discutia aceasta despre intreprinderi legate, partenere etc? O firma este o personalitate juridica DISTINCTA de asociati/actionari/alte firme. Atunci, ce conteaza cine si cum detine drepturile de vot ? Acrtivitatea fiecarei firme este distincta si regimul ei fiscal tine strict de activitatea ei. A spune ca se schimba regimul fiscal al firmei - adica cat bani da ea la stat, doar pt ca are niste actionari care mai au si alte firme, mie mi se pare O PROSTIE!. Cum pot 2 firme cu aceleasi activitati / venituri/ nr angajati etc sa fie impozitate diferit doar pentru ca una are un asociat care mai are o firma??? Unde este corectitudinea pentru persoana juridica? Atentie, vorbim de personalitate juridica distincta de persoane fizice...