Alegeri prezidențiale 2019: O aplicație și două site-uri realizate de IT-iști voluntari pentru o votare mai corectă

Cetățenii au la dispoziție 3 soluții digitale gratuite, realizate de programatori voluntari din organizația Code for Romania, pentru transparentizarea alegerilor prezidențiale 2019 - turul II - care se derulează de vineri până duminică în diaspora și duminică pe teritoriul României.

Cele 3 soluții sunt:

VotDiaspora.ro - platforma digitală care din 2016 până azi a ajutat mai mult de 260.000 de români din diaspora să voteze.

- platforma digitală care din 2016 până azi a ajutat mai mult de 260.000 de români din diaspora să voteze. MonitorizareVot - singura aplicație de mobil din România, utilizată de trei ani de către observatorii independenți pentru monitorizarea procesului electoral. Instalează de AICI pe telefon cu Android și de AICI pe telefon cu iOS.

- singura aplicație de mobil din România, utilizată de trei ani de către observatorii independenți pentru monitorizarea procesului electoral. Instalează de pe telefon cu Android și de pe telefon cu iOS. RezultateVot.ro - platformă online pusă la dispoziție în mod gratuit oricărui cetățean pentru a consulta în timp real rezultatele votului din România.

Acestea sunt soluții tehnologice open-source dezvoltate de voluntarii Code for Romania, disponibile gratuit oricărui cetățean.

Code for Romania spune, într-un comunicat transmis vineri StartupCafe.ro, că 4 din 10 români care au votat în diaspora la primul tur de alegeri prezidențiale, s-au informat accesând www.votdiaspora.ro VotDiaspora.ro este website-ul care trasformă într-o formă simplă și interactivă pașii pe care trebuie să îi urmeze românii din diaspora pentru a putea vota în străinătate, oferindu-le informații despre actele necesare pentru vot dar și un tool digital prin intermediul căruia găsesc cu ușurință cea mai apropiată secție de votare.

Altfel spus, proiectul a tradus în câțiva pași ușor de urmărit, un document tehnic de câteva zeci de pagini emis de autorități. La asta s-a adăugat posibilitatea de a găsi pe o hartă interactivă cea mai apropiată secție de votare din diaspora de locul unde este cel ce o caută.

Proiectul este utilizat cu succes la fiecare rundă de alegeri din România din 2016 până în prezent, înregistrând la turul 1 de la prezidențialele din 2019, în mai puțin de două săptămâni, peste 160.000 de accesări unice

Prezența la vot, incidente raportate de către observatori și top real time al candidaților, disponibile în mod gratuit pe RezultateVot.ro.

RezultateVot.ro este platforma care „traduce” datele oferite în de către Biroul Electoral Central într-un mod în care cetățeanul să poată vedea rapid și în timp real informații precum prezența la vot,agregată din țară și diaspora, cât și rezultatele votului exprimat în funcție de candidat. În plus, www.rezultatevot.ro oferă live informații din aplicația Monitorizare Vot despre activitatea observatorilor independenți.

Următoarele actualizări ale platformei vor cuprinde informații istorice ale votului din România din 1990 și până astăzi.

Monitorizare Vot este un proiect unic în România - și unul dintre singurele din lume - utilizat până acum la observarea votului independent de mai mult de 6.800 de observatori acreditați.

Prima versiune de Monitorizare Vot s-a lansat în 2016 la alegerile parlamentare și la nici șase luni a fost premiat drept cel mai bun proiect de participare civică la Gala Societății Civile. În 2018 deja era reimplementat în Polonia într-un moment istoric - primele lor alegeri observate independent. De atunci au mai trecut câteva runde de alegeri și două referendumuri în care aplicația a fost utilizată de peste 6.800 de observatori independenți, din România și Polonia și a gestionat peste 300.000 de mesaje trimise de către observatori. Aplicația este accesibilă doar observatorilor independenți acreditați.

Pentru alegerile prezidențiale din 2019, Monitorizare Vot va fi folosit de observatorii acreditați de coaliția Fiecare Vot.

Code for Romania este o organizație non-guvernamentală, înființată în 2016 cu scopul de a rezolva probleme din societatea românească cu ajutorul tehnologiei.

În cei peste trei ani de activitate, Code for Romania a adus împreună o comunitate de peste o mie de voluntari din IT, cercetare și UX, din țară și din diaspora, și a livrat zeci de soluții digitale viabile în colaborare atât cu societatea civilă cât și cu instituții publice din România. Toate soluțiile Code for Romania sunt open source sub licență MPL 2.0 ceea ce înseamnă că oricare rezultat Code for Romania poate fi reutilizat și/sau replicat.