[P] Cursuri care te fac programator într-un an, cu recomandare de angajare. Clase deschise în București, Iași, Ploiești și Pitești

Un an de cursuri de programare, desfășurat în paralel cu activitățile uzuale, vă poate aduce la o schimbare de carieră. Un grup de profesioniști în domeniul IT, printre care doi doctoranzi în inteligență artificială, a lansat în urmă cu 6 luni un program intensiv de cursuri de programare cu șanse de angajare, după absolvire, în mari companii IT. O primă discuție cu ei am avut imediat după lansarea proiectului, în vara anului trecut, iar aceasta este disponibilă aici.

Între timp, proiectul Te Fac Programator a prins contur la nivel național, în prezent având clase în desfășurare sau pe cale să debuteze în patru orașe din țară: București, Iași, Ploiești, respectiv Pitești, cu plan de extindere în alte două orașe până la finalul anului 2020.

În ultimele șase luni, peste 150 de studenți au trecut pragul academiei iar, în următoarele trei luni, aproximativ 100 noi studenți vor fi „înrolați” în programele Te Fac Programator. Mare parte din ei iau parte la programul de bază al Academiei – „Devin programator”, proiect care durează un an de zile și formează viitori specialiști în IT, fără experiență anterioară. Acest program este împărțit în 4 module, a câte trei luni, la finalul fiecărui modul fiind un examen de absolvire; costul acestui an de programare este 5000 RON (~1000 EUR) dacă se plătește integral, respectiv 1200/1500 RON per modul, dacă se alege plata eșalonată. Având în vedere salariile actuale din IT, costul cursului se poate recupera din primele 1-2 luni de muncă în domeniu.

Pe lângă pachetul „Devin programator”, academia oferă, mai nou, și module extra de programare, pentru cei care vor specializări punctuale. Primele module extra care sunt disponibile, pentru început în București, sunt pe direcțiile Python, respectiv Baze de date. Înscrierile pentru oricare dintre clase sunt deschise și se fac pe site-ul: https://te-fac-programator.ro/, iar pentru detalii se poate apela numărul de telefon 0744.544.560, respectiv adresa de email info@te-fac-programator.ro.

În prezent, academia are alături companii de tehnologie care susțin proiectul, contribuie activ în materialele pregătite și tehnicile de predare și, mai mult, sunt gata să cunoască absolvenții Te Fac Programator. Lista este în continuă creștere, se stabilesc continuu parteneriate strategice naționale, pentru a crea un ecosistem complet de tehnologie. În acest sens, o parte din cursuri se țin în locațiile firmelor partenere (pentru a crea un ambient plăcut și confortabil studenților), iar trainerii și colaboratorii Te Fac Programator organizează recurent workshop-uri și prezentări de tehnologie angajaților acestora.