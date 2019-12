Cum să începi o companie de IT în România?- webPR

Să începi o companie de IT a devenit relativ simplu iar costurile înființării acesteia sunt reduse în primele faze de evoluție. Acest articol încearcă să explice modul prin care noi am reușit să creștem compania abac de la zero la companie bazată pe procese în 2 etape. Sperăm să fim de ajutor pentru toată lumea care vrea să înceapă un nou business în România.

Etapa 1 —> Înființarea

Pentru înființarea entității legale care să poată produce software orientat client a fost nevoie de 5 pași esențiali.

Pas 1 → Entitate legală

Pentru crearea unei entități legale am utilizat approd.ro unde am plătit 300 RON pentru înregistrarea unui SRL. De îndată ce am avut actele pentru SRL emise, am plătit un avocat 380 RON (190 RON pe oră) pentru a ne înregistra compania la Registrul Comerțului și pentru a ne ajuta cu crearea conturilor bancare pentru administratori și fondatori cu access în mod read-only pentru contabil. Ulterior am angajat un contabil pentru 500 RON.

Totalul cheltuit a fost 680 RON (fără contabilitate) iar în 2 săptămâni am obținut actul constitutiv.

Pas 2 —> Imaginea companiei

Pe parte de branding am avut nevoie de o denumire și un logo, așa că am apelat la un designer pentru a ne crea un pachet de branding. Acest lucru poate costa între 1000 și 7000 RON (noi având norocul de a cunoaște unul, nu am plătit). De aici am obținut un brand guide și un set imagini care să le putem folosi pe mediile de socializare.

Având un pachet de branding, am cumpărat:

Domeniul redabacus.eu (48 RON)

Hosting (400 RON / an)

Tema Salient temă de wordpress pentru site (Salient, 245 RON)

Totodată cu achiziția domeniului, am optat pentru adrese de email @redabacus.eu prin GSuite, care costau 20 RON pe lună de membru.

Deoarece aveam nevoie și de branding la sediu, am optat pentru o reclamă printată pe un panou de 70x70 care a costat 100 RON (ulterior am făcut upgrade la o reclamă luminoasă în cuatumul a 400 euro)

Totalul cheltuit pentru imaginea inițială a companiei a fost de 893 RON.

Pas 3 → Activele companiei

Activele fiind considerate costuri deductibile și deoarece am vrut să creăm o imagine bună pentru companie, am achiziționat laptop-uri Macbook Pro-uri cu procesoare i7 și 16GB RAM, pentru că arătau cool și erau super rapide pentru development (achiziționate de pe OLX la 4000 - 4500 RON bucata). În rest am vândut tot ce aveam (laptop-uri, telefoane, mașină) companiei.

Singura problema cu Mac-urile a apărut la dezvoltările de funcționalități .NET, fiind preferate device-urile Windows pentru asta, așa că am început să cumpărăm Dell Precision 5520 la circa 6000 RON bucata.

Totalul cheltuit pentru 4 laptop-uri a fost de 19000 RON.

Având nevoie de birouri, am optat pentru a comanda niște birouri ieftine care să ne ajute în prima fază de dezvoltare, și care au costat 100 RON / bucată (erau mai degrabă niște mese de bucătărie, care ulterior le-am înlocuit cu birouri la 650 RON bucata).

În tech, cafeaua e practic combustibilul. Nu poți fi un startup fără un aparat de făcut cafea și fără o cafea aparte, așa că aici am optat pentru achiziționarea unui espressor la 1800 RON (în rate). Deoarece în 2016 am lucrat în Nuremberg unde am descoperit prăjitoria Machhörndl Kaffe (care importă cafea premium din țări tropicale) și o comercializează mai departe la circa 150 RON pe kilogram (e next level), ne-am asigurat o cafea calitativă.

Toate companiile de software au un whiteboard. Problema era că acesta costa cam 900 RON, așa că am improvizat o tablă din folie albă care am lipit-o pe perete, cu scoci roșu, pentru a fi deosebită ușor marginea acesteia de perete (și pentru că unul din co-fondatori era discromat).

Costul total a fost 40RON.

Pentru prezentări, am achiziționat un proiector BenQ cu 700 ron și un panou de proiecție la 150 RON. Deoarece proiectorul avea lampă slabă, am fost forțați să luăm un proiector higher-end cu 2200 Ron (trăiască returul de la emag).

Fiind în domeniul software, am avut nevoie și de achiziția de licențe și programe de lucru, așa că am luat după cum urmează:

Licențe Jetbrains Intellij (1200 RON / an / persoană, cu reducere de startup)

Udemy tutorial (900 RON / an / 5 useri)

Lastpass family pack (100 RON / an)

Totalul cheltuit cu activele :

19.000 RON (4x laptop)

400 RON (4x birouri)

40 RON (whiteboard)

2200 RON (proiector)

150 RON (ecran proiecție)

900 RON / an (udemy)

1800 RON (proiector)

750 RON / lună (cafea)

2200 RON / an (licențe)

Pas 4 → Clienți

Pentru clienți, ne-am ghidat pe tracțiune și anume, am încercat multiple strategii pentru a găsi clienți. Cartea Traction de Gabriel Weinberg ne-a ajutat foarte mult pentru a găsi idei valoroase în această direcție.

Pas 5 → Angajați

Cel mai important proces pentru un start-up este procesul de recrutare, deoarece acesta asigură găsirea și creșterea oamenilor. Recomandarea noastră este ca în primele etape ale unui startup să se recruteze puțini oameni dar un un grad ridicat de performanță (noi am făcut practic invers, și rezultatul nu este așa plăcut) Deoarece în România se prevede o perioadă de probă de 3 luni în care angajatorul poate evalua angajații, strategic ar fi ca în aceste 3 luni să se urmărească atent performanțele candidaților.

Etapa 2 → Scalarea

Am văzut mai sus pașii pe care i-am făcut de la 0 și până la a avea o companie tech funcțională. De aici a fost important să creștem, iar pentru aceasta a trebuit să evaluăm ce activități efectuăm pentru a le automatiza.

Sunt 3 nivele ale unei companii din punct de vedere al implicării co-fondatorilor:

Nivelul 1 : Dependent de co-fondatori. Co-fondatorii fac mare parte din muncă.

: Dependent de co-fondatori. Co-fondatorii fac mare parte din muncă. Nivelul 2 : Semi-dependentă de co-fondatori. Co-fondatorii pot să se concentreze pe creșterea afacerii, dar dacă se decid să se uite la Animal Planet o săptămână compania ar putea eșua.

: Semi-dependentă de co-fondatori. Co-fondatorii pot să se concentreze pe creșterea afacerii, dar dacă se decid să se uite la Animal Planet o săptămână compania ar putea eșua. Nivelul 3: Independentă de co-fondatori. Compania funcționează impecabil chiar dacă co-fondatorii nu sunt prezenți.

Scalarea se bazează astfel pe două principii fundamentale:

Principiul 1: Construiește o companie, nu un job.

A te supraîncărca cu munca nu înseamnă că afacerea va fi mai profitabilă. De fapt, afacerea ar trebui să devină mai puțin dependentă de cofondatori pentru ca acesta să înflorească într-o organizație de nivel superior.

Principiul 2: Procese și KPI

Un proces este similar cu o funcție de programare, deoarece necesită un set de parametri (intrările procesului) și folosind un număr finit de pași (pași de execuție a procesului) returnează un rezultat (ieșiri ale procesului) care poate fi măsurabil folosind standarde de performanță (KPI) pentru a putea fi optimizat în timp.

Pași pentru introducerea proceselor într-o organizație:

Clasifică unitățile de lucru existente în departamente distincte:

Dezvoltarea afacerii

Branding și conținut

Marketing

Vânzări

HR

Dezvoltare

Financiar

Cercetare

Evaluează exact ce trebuie făcut pentru fiecare sarcină din fiecare departament.

Extrage documentele de definire a procesului pentru fiecare sarcină, cu pași detaliate despre:

Descriere: De ce este relevant procesul?

Input proces: Ce condiții are procesul?

Executarea proceselor: Cum se implementează procesul?

Rezultatul procesului: Ce iese după executarea procesului?

KPI: Cum putem măsura performanța unui proces?

Deleagă procesul de execuție către noii angajați sau fă outsourcing, pentru a putea scala.

Rezultate

Fiind o companie orientată implementării software-ului la comandă, ne mândrim când reușim să ajutăm clienții noștrii să crească și să opereze soluții software de impact. Mai jos ai 2 exemple de soluții software actuale de care suntem mândri:

Soluție de management de utilaje industriale. Această soluție a fost implementată pentru Bosch în scop de automatizare a unor procese industriale de producție.

Această soluție a fost implementată pentru în scop de automatizare a unor procese industriale de producție. Soluție de betting bazată pe monede virtuale. Pentru această soluție lucrăm împreună cu băieții de la FanCoin pentru a crea o soluție software mobilă.

Acestea sunt doar o parte din proiectele în care ne-am ajutat clienții să scaleze, dacă vrei să vezi mai multe proiecte, inclusiv cu detalii despre tehnologiile folosite, ne găsești pe ro.abac.software.