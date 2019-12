[P] Campioni în Business: Afacerile de succes ale Moldovei care ajută la îmbunătățirea economiei din zonă

5 companii din zona Moldovei, cu o cifră de afaceri ce însumează 231 de milioane de lei au fost premiate pe 14 noiembrie la Iași în cadrul evenimentului care adună anual marii antreprenori de succes ai României.

Campioni în Business este programul dedicat antreprenorilor români vizionari. Acest eveniment are loc anual, începând din 2005 și are ca scop să premieze unele dintre cele mai de succes afaceri, dar și de a aduce împreună cele mai mari companii românești la Cluj, Iași și București.

Vezi în videoul de mai sus:

Cum a început povestea Campioni în Business de la Șerban Roman - Enterprise Investors, fondatorul evenimentului

Care a fost drumul parcurs de companiile născute în Moldova

Părerea lor despre antreprenoriatul actual din România

Ce sfaturi au pentru antreprenorii la început de drum

Fragmente din interviu:

Șerban Roman - Enterprise Investors și fondator Campioni în Business

Campioni în Business înseamnă astăzi o comunitate de atreprenori, un grup de oameni care au reușit să aibă performanțe spectaculoase. Sunt multe povești de succes create de antreprenori, pe care lumea nu le știe.

Mihaela Diaconu - Fondatoare Vagabond Studio și câștigătoare a premiului Rising Star

Boom-ul major a venit în anul 2018 când în urma numeroaselor studii de piață am ajuns la concluzia că majoritatea oamenilor sunt în mall-uri și nu pe stradă.

Dragoș Acatrinei - Concord Service Center, câștigător al titlului Campioni în Business

Compania Concord Service Center se profilează în prezent ca cel mai important service de produse electronice, produse IT și componente din Europa de Sud-Est.

Cosmin Cadar - Agricola 96, câștigător al titlului Campioni în Business

Cel mai important e să muncești. Să muncești și prin exemplul tău personal să îți motivezi oamenii, prin exemplul personal să duci afacerile la un alt nivel.

Romică Vataminuc - Linda Ecotil, câștigător al titlului Campioni în Business

Am început cu 3 angajați, iar la ora actuală avem 85 de angajați. Am investit în tehnologie, am cumpărat mașini, utilaje de ultimă generație. Investim în oameni.

Cel de-al cincilea premiu a fost acordat de juriul format din foștii Campioni în Business către compania Europrod SA.