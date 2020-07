Cel mai nou unicorn european vine din Croația

Joi a mai apărut un „unicorn” european: o companie IT croată a obținut o investiție de 200 de milioane de dolari, la o valoare estmată a firmei de peste 1 miliard de dolari, relatează Reuters.

Infobip a primit runda de investiție de serie A din partea fondului One Equity Partners. Deși compania IT croată a fost fondată încă din anul 2006, aceasta este prima sa rundă de investiții externă, potrivit surselor Reuters.

Cu noul capital atras, „unicornul” sud-est european își va continua incursinea pe piața americană, mai ales prin potențiale achiziții de companii de acolo.

Infobip oferă o tehnologie de marketing omnichannel, pe bază de mesaje text pe telefoane mobile, inclusiv prin WhatsApp și alte plaforme de genul acesta. Principalul concurent al croaților este compania americană Twilio, cu 2 ani mai tânără, dar care este deja listată pe bursă.

Infobip a fost fondată în orașul Pula, de către 2 antreprenori croați: Silvio Kutic și Izabel Jelenic. În prezent, unicronul are birouri la Londra, Zagreb și Vodnjan (oraș din nord-vestul Croației).

Statutul de unicorn este atribuit companiilor de tehnologie care ajung să fie estimate la cel puțin 1 miliard de dolari, în urma unei unor investiții obținute înainte de a fi listate la bursă.

Unul dintre cei mai puternici „unicorni” europeni este UiPath, companie fondată de românii Daniel Dines și Marius Tîrcă, în anul 2005 (sub numele de DeskOver), la București, dar care are acum sediul central la New York. Recent, UiPath a promovat la statutul de „decacorn”, adică un unicron care ajunge la o valoare de cel puțin 10 miliarde de dolari. Românii au obținut, pe 13 iulie, o nouă rundă de investiții, de 225 de milioane de dolari, la o evaluare a companiei de 10,2 miliarde de dolari, și plănuiesc să se listeze la bursă în anul 2021.

Și magazinul online eMag a fost declarat unicorn de către presă. Totuși, eMag este deținut majoritar de compania Prosus (divizie a fondului de investiții sud-african Naspers), care este listată la bursă (la Amsterdan și Johannesburg), ceea ce ar putea scoate eMag din definiția unicornului.